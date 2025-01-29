Денежная помощь от NRC — кто имеет последний шанс на 54 тыс. грн

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В международной гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC) в среду, 29 января, подходит к концу регистрация на денежную помощь. Речь идет о выплате для граждан, пострадавших от войны.

Об этом информирует NRC в социальной сети Facebook.

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Денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев доступна тем гражданам, которые:

проживают в зоне боевых действий;

являются внутренне перемещенными лицами.

Размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен на одного члена семьи сразу за три месяца. Максимально на семью выплачивают 54 тыс. гривен, но есть исключения.

"Максимальное количество членов домохозяйства: не более 5 человек. Если больше, подавайте две отдельные формы с хотя бы одним лицом старше 18 лет в каждой. Важно, чтобы эти лица не повторялись в двух или более заявках, ведь каждая следующая заявка будет определена как дубликат и удалена", — объясняют в организации.

Для организаторов важным критерием является то, чтобы домохозяйство физически находилось в Украине.

Также в вопросе отбора обращают внимание на следующие факторы:

местопребывание претендентов;

состав семьи;

статус перемещения;

факт, пострадала ли семья от военных действий.

Как правильно подать заявку на помощь

Подача заявок возможна через форму на сайте по ссылке. Регистрация будет доступна до 17:00 29 января.

Необходимо предоставить следующие документы:

паспорт/свидетельство о рождении детей;

официальную справку внутреннего переселенца;

идентификационный код;

номер банковской карты.

Фото или снимки экрана документов должны быть четкими, цветными и горизонтальными, а снимки экрана должны содержать всю необходимую информацию.

Отследить состояние заявки можно по ссылке.

Ранее мы писали, что в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимают заявки на финпомощь. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен в одном из регионов.

Также сообщали, что "Зимнюю тысячу" получили миллионы граждан, заявки еще обрабатывают. Однако есть ряд проблем, из-за которых единовременная государственная помощь может не поступить.