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Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки у січні

28 січня 2025 13:01
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від УВКБ ООН — хто може отримати допомогу у 11 тис. грн
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в одному з регіонів проводить реєстрацію на грошову допомогу наприкінці січня 2025 року. Йдеться про суму допомоги у майже 11 тис. гривень одразу за три місяці.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

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За правилами Управління Верховного комісара ООН, сума грошової допомоги для всіх однакова. Вона становить 3,6 тис. гривень на особу три місяці поспіль (тобто 10,8 тис. гривень). Нині відкрита реєстрація на такі виплати для вразливих категорій переселенців й біженців, які постраждали через війну, у Запоріжжі та області.

Допомогу надають:

  • вимушеним переселенцям, які перемістилися протягом останніх пів року по країні;
  • біженцям, які повернулися в Україну на колишню адресу постійного проживання.

При цьому такі громадяни зможуть оформити виплати, якщо не отримували виплати від організацій протягом останніх трьох місяців.

Важливо мати такі критерії вразливості:

  • дітей виховує хтось один із батьків, є люди літнього віку (від 55 років);
  • малолітніх дітей виховують люди похилого віку (від 55 років);
  • у родині є особи з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Також звертають увагу на те, чи дійсно родина потребує допомоги. Необхідно, щоб дохід на одну людну не перевищував 5,4 тис. гривень.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на грошову допомогу

Українці можуть отримати кошти у центрах реєстрації у м. Запоріжжя, по вул. Незалежної України, 72, офіс 154.

Потрібно надати такі документи:

  • паспорт/свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • довідка переселенця;
  • ідентифікаційний код;
  • номер банківської картки.

Запис у чергу на реєстрацію на грошову допомогу можна здійснити заповнивши форму (вона відкривається щопонеділка о 10:00).

Раніше ми розповідали, що "Зимову тисячу" отримали мільйони українців, заявки ще обробляють. Проте іноді одноразова держдопомога може не надійти з кількох причин.

Також писали, що заявки на фінансову допомогу можуть подавати представникам УВКБ ООН у Харківській області. Українці можуть оформити виплату у сумі 3,6 тис. грн.

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