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Виплата 3,6 тис. грн — хто отримає допомогу від ООН у січні

23 січня 2025 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від ООН у 3,6 тис. грн — де відкрито реєстрацію на допомогу
Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки в одному з регіонів на грошову допомогу у січні 2025 року. Йдеться про виплати у сумі 3,6 тис. гривень.

Про це свідчить повідомлення УВКБ ООН у Telegram.

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Програма допомоги від Організації Об'єднаних Націй стартувала кілька днів тому, однак у більшості регіонів реєстрація припинилась через великий потік охочих оформити виплати. Проте заявки можна подати представникам УВКБ ООН у Харківській області.

За програмою, розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць на кожного члена родини. Таку суму будуть нараховувати три місяці. Загалом кожен член в родині зможе отримати по 10,8 тис. гривень.

Так, претендувати на виплати у Харкові можуть найбільш вразливі категорії громадян, які постраждали через війну. А саме:

  • внутрішні переселенці;
  • біженці, які повернулись з-за кордону.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — повідомляють організатори.

Вимоги щодо критеріїв вразливості не змінились. Необхідно мати одну з наступних життєвих обставин:

  • у родині є неповнолітні діти/люди похилого віку, а сім'ю очолює лише хтось один із батьків;
  • особи похилого віку, які утримують дітей до 18 років;
  • у родині є тяжкі хворі та особи з інвалідністю.

Організатори звертають увагу на доходи громадян, які претендують на допомогу. Так, місячний дохід на одного члена родини не повинен бути більшим за суму у 5,4 тис. грн.

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Умови подання заявки та адреси пунктів збору даних можна знайти за посиланням

Прийом за адресою м. Харків, вулиця Серпова 4Б (простір "СВІЙ") відбувається за номерками, отриманими під час заповненні Google-форми.

Потрібно мати такий пакет документів (на кожного члена родини):

  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • номер банківської картки;
  • документ з підтвердженням категорії вразливості;
  • номер особистого телефону.

Доступна інформаційна підтримка:

  • гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Також ми писали, що уряд продовжив дію програми підтримки для малозабезпечених батьків та родин ВПО. Йдеться про виплати "Тепла зима" на дітей у 6,5 тис. гривень.

Ще Норвезька рада у справах біженців (NRC) реєструє на грошову допомогу у 10,8 тис. гривень. Кошти надають, у першу чергу, тим особам, хто мешкає у зоні бойових дій або є внутрішнім переселенцем.

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