Виплати від ООН у 3,6 тис. грн — де відкрито реєстрацію на допомогу

Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки в одному з регіонів на грошову допомогу у січні 2025 року. Йдеться про виплати у сумі 3,6 тис. гривень.

Про це свідчить повідомлення УВКБ ООН у Telegram.

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Програма допомоги від Організації Об'єднаних Націй стартувала кілька днів тому, однак у більшості регіонів реєстрація припинилась через великий потік охочих оформити виплати. Проте заявки можна подати представникам УВКБ ООН у Харківській області.

За програмою, розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць на кожного члена родини. Таку суму будуть нараховувати три місяці. Загалом кожен член в родині зможе отримати по 10,8 тис. гривень.

Так, претендувати на виплати у Харкові можуть найбільш вразливі категорії громадян, які постраждали через війну. А саме:

внутрішні переселенці;

біженці, які повернулись з-за кордону.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — повідомляють організатори.

Вимоги щодо критеріїв вразливості не змінились. Необхідно мати одну з наступних життєвих обставин:

у родині є неповнолітні діти/люди похилого віку, а сім'ю очолює лише хтось один із батьків;

особи похилого віку, які утримують дітей до 18 років;

у родині є тяжкі хворі та особи з інвалідністю.

Організатори звертають увагу на доходи громадян, які претендують на допомогу. Так, місячний дохід на одного члена родини не повинен бути більшим за суму у 5,4 тис. грн.

Як отримати фіндопомогу у Харкові

Умови подання заявки та адреси пунктів збору даних можна знайти за посиланням.

Прийом за адресою м. Харків, вулиця Серпова 4Б (простір "СВІЙ") відбувається за номерками, отриманими під час заповненні Google-форми.

Потрібно мати такий пакет документів (на кожного члена родини):

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер особистого телефону.

Доступна інформаційна підтримка:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Також ми писали, що уряд продовжив дію програми підтримки для малозабезпечених батьків та родин ВПО. Йдеться про виплати "Тепла зима" на дітей у 6,5 тис. гривень.

Ще Норвезька рада у справах біженців (NRC) реєструє на грошову допомогу у 10,8 тис. гривень. Кошти надають, у першу чергу, тим особам, хто мешкає у зоні бойових дій або є внутрішнім переселенцем.