Виплати від Карітас — хто може подати заявки на гранти у майже 240 тис. грн

До 15 серпня 2025 року українці мають можливість подати заявки на отримання бізнес-грантів у майже 240 тис. грн у п'яти регіонах. Йдеться про останні дні реєстрації на доступ до проєкту "Відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення" (REMARKET).

Хто зможе отримати майже 240 тис. грн на бізнес

Як зазначається, проєкт REMARKET має на меті підтримати розвиток підприємництва під час війни в Україні. Він передбачає доступ до навчання та можливість найкращим претендентам у підсумку отримати грошову допомогу на власну справу.

Заявки зможуть подати власники мікро-, малого або середнього бізнесу. Також серед умов участі у проєкті — реєстрація бізнесу від шести місяців.

Окрім того, важливо, щоб діяльність претендентів на гранти була зосереджена в таких напрямках:

Бджільництво. Швейна промисловість. Пекарство.

Проєкт з підтримки бізнесу охопить п'ять регіонів:

Дніпропетровський;

Одеський;

Львівський;

Хмельницький;

Івано-Франківський.

"Зареєстровані учасники, після проходження навчання та конкурсного відбору, зможуть отримати бізнес-грант до 237 000 грн (до оподаткування) на розвиток власної справи", — повідомляють організатори.

Як зареєструватися у грантовій програмі

Зазначається, що громадяни з вищевказаних областей можуть подавати заявки ще кілька днів. Реєстрація завершиться 15 серпня 2025 року. Для цього потрібно внести дані у спеціальну онлайн-форму.

Уточнити деталі щодо програми з підтримки бізнесу можна у будні з 9:00 до 16:00 за номерами телефонів:

(099) 684 05 74;

(050) 406 62 82.

