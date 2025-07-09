Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від Карітас — де українцям доступні виплати

Фіндопомога від Карітас — де українцям доступні виплати

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:00
Виплати від Карітас — де відрилась реєстрація на грошову допомогу
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни у Дніпрі можуть отримати фінансову підтримку від  благодійного фонду "Карітас Донецьк". Згідно з програмою, передбачається два види грошової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба "Карітас Донецьк" у м. Дніпро у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Умови програми допомоги від Карітас Донецьк 

Як зазначається, фонд відкрив реєстрацію у проєкті "Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту жителям України та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові" на два види грошової допомоги:

  • для родин з дітьми;
  • для родин уразливих категорій.

Серед критеріїв відбору, зокрема, для внутрішніх переселенців:

  • неповні родини з дітьми;
  • особи похилого віку від 55 років виховують дітей до 18 років;
  • багатодітні родини перебувають у скрутних умовах; 
  • сім'ї з неповнолітніми дітьми, де є постраждалі від агресії РФ.

Також у громадян повинно бути скрутне фінансове становище (дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн).

Як взяти участь у програмі допомоги

Для тих, хто бажає взяти участь у проєкті, треба заповнити реєстраційну анкету.

Реєстрація не гарантуватиме отримання допомоги. У випадку, якщо людина підійшла під вказані категорії і буде відібрана, то отримає відповідне смс-повідомлення. 

Після цього громадян запросять особисто прибути до офісу благодійного фонду "Карітас Донецьк" за адресою: м. Дніпро, вул. Гостомельська, 5.

З собою потрібно взяти необхідні документи. 

Також для зручності громадян працює ще одна гаряча лінія: 050 195 41 51. Телефони працюють у будній день з 09.30 до 16.00

"Зверніть увагу: заповнення цієї анкети не гарантує автоматичне надання фінансової допомоги або інших видів підтримки. Усі заявки розглядатимуться відповідно до наявних ресурсів та чинних критеріїв надання допомоги", — додали в організації.

допомога українцям
Умови програми. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"
допомога українцям
Умови програми. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"
допомога українцям
Контакти. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"

Раніше ми розповідали, що Агенція ООН у справах біженців приймає заявки на грошову допомогу в одному з регіонів. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн для вразливих груп громадян. 

Також ми повідомляли, що у Сумській та Чернігівській областях громадянам надасть фіндопомогу Норвезька рада у справах біженців в Україні. Зокрема, виплати передбачені тим, хто потребує ремонту осель.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації