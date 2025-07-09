Виплати від Карітас — де відрилась реєстрація на грошову допомогу

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни у Дніпрі можуть отримати фінансову підтримку від благодійного фонду "Карітас Донецьк". Згідно з програмою, передбачається два види грошової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба "Карітас Донецьк" у м. Дніпро у соцмережах.

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Умови програми допомоги від Карітас Донецьк

Як зазначається, фонд відкрив реєстрацію у проєкті "Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту жителям України та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові" на два види грошової допомоги:

для родин з дітьми;

для родин уразливих категорій.

Серед критеріїв відбору, зокрема, для внутрішніх переселенців:

неповні родини з дітьми;

особи похилого віку від 55 років виховують дітей до 18 років;

багатодітні родини перебувають у скрутних умовах;

сім'ї з неповнолітніми дітьми, де є постраждалі від агресії РФ.

Також у громадян повинно бути скрутне фінансове становище (дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн).

Як взяти участь у програмі допомоги

Для тих, хто бажає взяти участь у проєкті, треба заповнити реєстраційну анкету.

Реєстрація не гарантуватиме отримання допомоги. У випадку, якщо людина підійшла під вказані категорії і буде відібрана, то отримає відповідне смс-повідомлення.

Після цього громадян запросять особисто прибути до офісу благодійного фонду "Карітас Донецьк" за адресою: м. Дніпро, вул. Гостомельська, 5.

З собою потрібно взяти необхідні документи.

Також для зручності громадян працює ще одна гаряча лінія: 050 195 41 51. Телефони працюють у будній день з 09.30 до 16.00

"Зверніть увагу: заповнення цієї анкети не гарантує автоматичне надання фінансової допомоги або інших видів підтримки. Усі заявки розглядатимуться відповідно до наявних ресурсів та чинних критеріїв надання допомоги", — додали в організації.

Умови програми. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"

Умови програми. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"

Контакти. Джерело: БФ "Карітас Донецьк"

Раніше ми розповідали, що Агенція ООН у справах біженців приймає заявки на грошову допомогу в одному з регіонів. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн для вразливих груп громадян.

Також ми повідомляли, що у Сумській та Чернігівській областях громадянам надасть фіндопомогу Норвезька рада у справах біженців в Україні. Зокрема, виплати передбачені тим, хто потребує ремонту осель.