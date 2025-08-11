Виплати для українок з інвалідністю — що треба знати про гранатовий проєкт

Жінка тримає грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українські жінки можуть взяти участь у грантовому конкурсі від громадської організації Fight For Right (Боротьба за права) у серпні 2025 року. В її рамках можна буде отримати 200 тис. грн.

Що треба знати про грантову програму для жінок

Йдеться про програму "Зміцнення" в рамках проєкту "Лідерство жінок з інвалідністю в громадах" за техпідтримки "ООН Жінки в Україні" та фінансової підтримки "Жіночого фонду миру" та гуманітарної допомоги ООН Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF).

Як зазначається, взяти участи у програмі можуть дівчата та жінки з інвалідністю, а також активістки, в яких є ідея, як зробити країну більш доступною та інклюзивною.

В межах грантового конкурсу від Fight For Right жінки зможуть отримати 10 грантів по 200 тис. грн для втілення сміливих ініціатив (нададуть у два етапи: у вересні–жовтні цього року, у грудні 2025 — січні 2026-го).

Також проєкт передбачає:

надання менторської допомоги на всіх етапах втілення програми;

організацію навчання щодо розвитку лідерського потенціалу жінок.

Жінки повинні підготувати ініціативи, які покликані:

підвищити видимість та посилити роль дівчат/жінок з інвалідністю в громадах;

вирішити проблеми, з якими стикаються жінки та дівчата з інвалідністю (адвокаційні ініціативи);

захищати права ветеранок з інвалідністю та жінок-переселенок і дівчат з інвалідністю;

налагодити співпрацю з органами місцевої влади, щоб посилити захист прав людей з інвалідністю.

Як зареєструватися у програмі

Всі, хто бажає взяти участь у грантовій програмі, мають подати відповідну заявку до 15 серпня 2025 року. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету.

Також, якщо взяти участь у конкурсі хоче організація (юрособа), то потрібно надіслати:

витяг/виписку з ЄДР;

статут організації;

рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій;

паспорт та ідентифікаційний код заявника.

Деталі програми можна дізнатися, надіславши запитання на адресу: m.kovalova@ffr.org.ua.

"Обов’язковою умовою розгляду вашої заявки є проходження та отримання сертифіката за онлайн курсом: "Бути собі ціллю" про лідерство жінок і дівчат з інвалідністю. Ваш сертифікат просимо додавати до листа з грантовою заявкою", — повідомили організатори.

