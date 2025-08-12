Виплати від Aгенції ООН у справах біженців — де доступні у серпні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року громадяни в одному з міст можуть подавати заявки на участь у програмі фінансової допомоги від Aгенції ООН у справах біженців. Через обмежене фінансування реєстрація доступна тільки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформує пресцентр представників Aгенції ООН на каналі в Telegram.

Де доступні виплати від Aгенції ООН у справах біженців

Згідно з правилами програми від Aгенції ООН у справах біженців, передбачена грошова допомога для внутрішніх переселенців та громадян, які були змушені виїздити за кордон, рятуючись від війни.

Через обмежені фінансові ресурси відкриття реєстрації відбувається не на постійній основі, а з деякою періодичністю, і лише для громадян із вразливих категорій.

Зокрема, записатися на виплати на 13 серпня зможуть жителі міста Охтирка Сумської області, що регулярно потерпає від обстрілів.

За програмою, домогосподарства, які звернуться за допомогою, отримають виплати по 10,8 тис. грн на кожну особу (за 3,6 тис. грн за три місяці).

Реєстрацію відкрито:

для внутрішніх переселенців із переміщеним не більш ніж шість місяців, яким не надавали аналогічну допомогу за попередні три місяці;

для біженців, які після вимушеного виїзду з країни повернулись додому, й також не отримували підтримки від благодійників за минулі три місяці.

Серед наявних вразливостей:

факт неповної родини, де є тільки батько чи матір, які виховують малолітніх дітей або доглядають за людьми похилого віку;

домогосподарство складається лише з осіб похилого віку від 55 років;

у родині є лише люди старшого віку (за 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;

родина має людей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, які потребують регулярного догляду;

дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Як зареєструватися на виплати на Сумщині

Громадяни, які підпадають під описані умови, можуть подати заявки на виплати від Aгенції ООН у справах біженців в Охтирці Сумської області для запису на 13 серпня за номером телефону: 063 182 68 38. Графік роботи: з 09:30 до 16:00.

Також можуть пройти опитування для самоперевірки, чи підпадають під умови та критерії програми допомоги. Завдяки такому інструменту можна одразу визначити, чи є право на виплати.

