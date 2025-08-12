Выплаты от Каритас — кто может подать заявки на гранты в почти 240 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До 15 августа 2025 года украинцы имеют возможность подать заявки на получение бизнес-грантов в почти 240 тыс. грн в пяти регионах. Речь идет о последних днях регистрации на доступ к проекту "Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования" (REMARKET).

Кто сможет получить почти 240 тыс. грн на бизнес

Как отмечается, проект REMARKET имеет целью поддержать развитие предпринимательства во время войны в Украине. Он предусматривает доступ к обучению и возможность лучшим претендентам в итоге получить денежную помощь на собственное дело.

Заявки смогут подать владельцы микро-, малого или среднего бизнеса. Также среди условий участия в проекте — регистрация бизнеса от шести месяцев.

Кроме того, важно, чтобы деятельность претендентов на гранты была сосредоточена в таких направлениях:

Пчеловодство. Швейная промышленность. Пекарство.

Проект по поддержке бизнеса охватит пять регионов:

Днепропетровский;

Одесский;

Львовский;

Хмельницкий;

Ивано-Франковский.

"Зарегистрированные участники, после прохождения обучения и конкурсного отбора, смогут получить бизнес-грант до 237 000 грн (до налогообложения) на развитие собственного дела", — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Отмечается, что граждане из вышеуказанных областей могут подавать заявки еще несколько дней. Регистрация завершится 15 августа 2025 года. Для этого нужно внести данные в специальную онлайн-форму.

Уточнить детали по программе по поддержке бизнеса можно в будни с 9:00 до 16:00 по номерам телефонов:

(099) 684 05 74;

(050) 406 62 82.

