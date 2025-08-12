Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты от Каритас — кто сможет получить около 240 тыс. грн

Выплаты от Каритас — кто сможет получить около 240 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:00
Выплаты от Каритас — кто может подать заявки на гранты в почти 240 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

До 15 августа 2025 года украинцы имеют возможность подать заявки на получение бизнес-грантов в почти 240 тыс. грн в пяти регионах. Речь идет о последних днях регистрации на доступ к проекту "Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования" (REMARKET).

Об этом сообщил пресс-центр Благотворительного фонда "Каритас Донецк в г. Днепр".

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить почти 240 тыс. грн на бизнес

Как отмечается, проект REMARKET имеет целью поддержать развитие предпринимательства во время войны в Украине. Он предусматривает доступ к обучению и возможность лучшим претендентам в итоге получить денежную помощь на собственное дело.

Заявки смогут подать владельцы микро-, малого или среднего бизнеса. Также среди условий участия в проекте — регистрация бизнеса от шести месяцев.

Кроме того, важно, чтобы деятельность претендентов на гранты была сосредоточена в таких направлениях:

  1. Пчеловодство.
  2. Швейная промышленность.
  3. Пекарство.

Проект по поддержке бизнеса охватит пять регионов:

  • Днепропетровский;
  • Одесский;
  • Львовский;
  • Хмельницкий;
  • Ивано-Франковский.

"Зарегистрированные участники, после прохождения обучения и конкурсного отбора, смогут получить бизнес-грант до 237 000 грн (до налогообложения) на развитие собственного дела", — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Отмечается, что граждане из вышеуказанных областей могут подавать заявки еще несколько дней. Регистрация завершится 15 августа 2025 года. Для этого нужно внести данные в специальную онлайн-форму.

Уточнить детали по программе по поддержке бизнеса можно в будни с 9:00 до 16:00 по номерам телефонов:

  • (099) 684 05 74;
  • (050) 406 62 82.

Ранее мы рассказывали, что в августе украинцы могут оформить выплаты от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме в почти 11 тыс. грн.

Также мы писали, что украинки, которые имеют инвалидность, могут получить до 200 тыс. грн помощи. Выплаты доступны по программе от ОО Fight For Right.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации