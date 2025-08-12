Выплаты от Каритас — кто может подать заявки на гранты в почти 240 тыс. грн

Выплаты от Каритас — кто сможет получить около 240 тыс. грн
До 15 августа 2025 года украинцы имеют возможность подать заявки на получение бизнес-грантов в почти 240 тыс. грн в пяти регионах. Речь идет о последних днях регистрации на доступ к проекту "Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования" (REMARKET).
Об этом сообщил пресс-центр Благотворительного фонда "Каритас Донецк в г. Днепр".
Кто сможет получить почти 240 тыс. грн на бизнес
Как отмечается, проект REMARKET имеет целью поддержать развитие предпринимательства во время войны в Украине. Он предусматривает доступ к обучению и возможность лучшим претендентам в итоге получить денежную помощь на собственное дело.
Заявки смогут подать владельцы микро-, малого или среднего бизнеса. Также среди условий участия в проекте — регистрация бизнеса от шести месяцев.
Кроме того, важно, чтобы деятельность претендентов на гранты была сосредоточена в таких направлениях:
- Пчеловодство.
- Швейная промышленность.
- Пекарство.
Проект по поддержке бизнеса охватит пять регионов:
- Днепропетровский;
- Одесский;
- Львовский;
- Хмельницкий;
- Ивано-Франковский.
"Зарегистрированные участники, после прохождения обучения и конкурсного отбора, смогут получить бизнес-грант до 237 000 грн (до налогообложения) на развитие собственного дела", — сообщают организаторы.
Как зарегистрироваться в грантовой программе
Отмечается, что граждане из вышеуказанных областей могут подавать заявки еще несколько дней. Регистрация завершится 15 августа 2025 года. Для этого нужно внести данные в специальную онлайн-форму.
Уточнить детали по программе по поддержке бизнеса можно в будни с 9:00 до 16:00 по номерам телефонов:
- (099) 684 05 74;
- (050) 406 62 82.
