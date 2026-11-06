Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у період опалювального сезону обіцяє реалізувати кілька видів програм допомоги. Підтримка поширюватиметься на родини, які мають дітей та дітей з інвалідністю. Виплати допоможуть пережити перебої зі світлом, а також їх можна буде спрямувати на інші нагальні потреби.

Про те, на що зможуть розраховувати українці цієї зими, розповідає сайт Новини.LIVE.

Реклама

Які передбачені види допомоги ЮНІСЕФ

За інформацією міжнародної організації системи ООН, ЮНІСЕФ та Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності реалізують широку програму підтримки українських родин з дітьми. Зокрема, передбачається надання багатоцільової фіндопомоги та кошти на підготовку до зими вразливим категоріям громадян на прифронтових територіях.

Виплати після обстрілів та евакуації

Як зазначають у фонді, передбачається надання багатоцільової допомоги тим родинам, які евакуювались із прифронтових територій. Кожен у родині отримає по 12 300 грн на нагальні потреби. Виплата розрахована на три місяці.

Заявники будуть визначені у співпраці з місцевою владою. Після цього у фонді оцінять, чи відповідають претенденти вимогам програми.

Читайте також:

Екстрені виплати на захист дітей

Родини з дітьми зможуть оформити екстрену грошову допомогу. Її отримають родини, які постраждали через обстріли (є поранені/загиблі). Передбачається надання 16 700 грн. Виплати можуть бути поєднані з іншою допомогою. Таких претендентів визначатимуть через соцпрацівників, які відстежують такі випадки.

Виплати у кризових ситуаціях на комунпослуги

Ті, хто потерпає від перебоїв в електропостачанні, опаленні чи водопостачанні через обстріли, зможуть отримати 4 100 грн на кожну особу в родині. Такі виплати будуть доступні також через місцеві органи соціального захисту.

Зимові виплати на прифронтових територіях

Родинам з дітьми обіцяють надати підтримку на зимовий сезон у сумі 19 400 грн. Програму фінансуватиме фонд, а виплачуватиме уряд через Пенсійний фонд. Кошти отримають домогосподарства:

Які проживають у межах 0-20 км від фронту в: Чернігівському, Дніпропетровському, Донецькому, Харківському, Херсонському, Миколаївському, Сумському або Запорізькому регіонах.

Мають щонайменше один із критеріїв вразливості (неповні чи багатодітні сім’ї, переселенці, які отримують підтримку, а також родини, що отримують субсидії на комунпослуги).

Як отримати фіндопомогу родинам

За всіма видами підтримки виплати відбуватимуться через місцеві органи соцзахисту та ПФУ. Зокрема, щодо зимової допомоги домогосподарства зможуть подати запити через:

сервісні центри Пенсійного фонду;

Центри надання адмінпослуг (ЦНАПи);

органи місцевої влади.

ЮНІСЕФ самостійно не визначатиме право на отримання допомоги та не здійснюватиме індивідуальні виплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях доступна програма підтримки родин з людьми з інвалідністю. Ініціативу реалізує Caritas Spes Lviv Archdiocese. Кожному домогосподарству нададуть фіндопомогу у розмірі 43 200 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени поновилась можливість реєстрації у програмі на допомогу від UNHCR в низці міст Черкаського регіону. Йдеться про: Умань, Звенигородка, Калинопіль, Канів, Чорнобай. Зокрема, родина з трьох людей отримає 32 400 чи 36 900 грн одним траншем.