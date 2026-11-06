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Главная Финансы Выплаты от ЮНИСЕФ: кому предоставят 4 100 грн и 16 700 грн

Выплаты от ЮНИСЕФ: кому предоставят 4 100 грн и 16 700 грн

Ua ru
6 ноября 2026 13:00
Выплаты от ЮНИСЕФ семьям с детьми: кому гарантированы 4 100 грн и 16 700 грн Новини.LIVE
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в период отопительного сезона обещает реализовать несколько видов программ помощи. Поддержка будет распространяться на семьи с детьми и детьми с инвалидностью. Выплаты помогут пережить перебои с электричеством, а также их можно будет направить на другие насущные нужды.

О том, на что смогут рассчитывать украинцы этой зимой, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Какие виды помощи предусмотрены ЮНИСЕФ

По информации международной организации системы ООН, ЮНИСЕФ и Министерство социальной политики, семьи и единства реализуют широкую программу поддержки украинских семей с детьми. В частности, предусматривается предоставление многоцелевой финансовой помощи и средств на подготовку к зиме уязвимым категориям граждан на прифронтовых территориях.

  • Выплаты после обстрелов и эвакуации

Как отмечают в фонде, предусмотрено предоставление многоцелевой помощи тем семьям, которые эвакуировались с прифронтовых территорий. Каждый член семьи получит по 12 300 грн на насущные нужды. Выплата рассчитана на три месяца.

Заявители будут определены в сотрудничестве с местными властями. После этого в фонде оценят, соответствуют ли претенденты требованиям программы.

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  • Экстренные выплаты на защиту детей

Семьи с детьми смогут оформить экстренную денежную помощь. Ее получат семьи, пострадавшие в результате обстрелов (есть раненые/погибшие). Предусматривается предоставление 16 700 грн. Выплаты могут сочетаться с другой помощью. Таких претендентов будут определять через социальных работников, которые отслеживают подобные случаи.

  • Выплаты в кризисных ситуациях на коммунальные услуги

Те, кто страдает от перебоев в электроснабжении, отоплении или водоснабжении из-за обстрелов, смогут получить 4 100 грн на каждого члена семьи. Такие выплаты будут доступны также через местные органы социальной защиты.

  • Зимние выплаты на прифронтовых территориях

Семьям с детьми обещают оказать поддержку на зимний сезон в размере 19 400 грн. Программу будет финансировать фонд, а выплачивать — правительство через Пенсионный фонд. Средства получат домохозяйства:

  • Проживающие в пределах 0–20 км от линии фронта в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской областях.
  • Имеют как минимум один из критериев уязвимости (неполные или многодетные семьи, переселенцы, получающие поддержку, а также семьи, получающие субсидии на коммунальные услуги).

Как получить финансовую помощь семьям

По всем видам поддержки выплаты будут осуществляться через местные органы социальной защиты и ПФУ. В частности, в отношении зимней помощи домохозяйства смогут подать заявки через:

  • сервисные центры Пенсионного фонда;
  • центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • органы местной власти.

ЮНИСЕФ самостоятельно не будет определять право на получение помощи и не будет осуществлять индивидуальные выплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях запущена программа поддержки семей с людьми с инвалидностью. Инициативу реализует Caritas Spes Lviv Archdiocese. Каждому домохозяйству будет предоставлена финансовая помощь в размере 43 200 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью возобновилась возможность регистрации в программе помощи от UNHCR в ряде городов Черкасской области. Речь идет об: Умани, Звенигородке, Калинополе, Каневе, Чернобае. В частности, семья из трех человек получит 32 400 или 36 900 грн одним траншем.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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