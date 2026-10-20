Люди похилого віку. Фото: Freepik

У жовтні 2026 року жителі Львівської області можуть звернутися до представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для отримання багатоцільової грошової допомоги. У рамках програми громадяни з низькими доходами зможуть оформити виплати у розмірі від 3 600 грн на три місяці. Зокрема, допомога доступна для пенсіонерів.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН, передають Новини.LIVE.

Реклама

За яких умов можна отримати допомогу у жовтні

Заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" у Львівській області можуть подавати дві категорії громадян:

Біженці, які повернулись з-за кордону додому за останній рік;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали за останні пів року, або які за рік повернулись на свою адресу та проживали там мінімум три місяці.

Основними критеріями відбору для біженців та переселенців, які перемістились давно, також будуть:

дохід не має перевищувати 8 300 грн на одного члена родини на місяць;

враховуватимуть близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, та наявність вразливості.

Зокрема, серед вразливих категорій:

Читайте також:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

багатодітні родини,

родини з вагітними жінками.

Суми фіндопомоги та куди звертатися

Представники УВКБ ООН обіцяють виплатити такі розміри грошової допомоги, залежно від ситуації, в яку потрапили претенденти:

ВПО, які переїхали за останні 45 днів, нададуть допомогу у розмірі 12 300 грн на одну людину; Переселенці, які виїхали зі своїх домівок через загрозу для життя від 46 днів до пів року, отримають 12 300 грн; Біженці, які повернулися за останні три місяці й не пізніше ніж один рік тому, отримають 10 800 грн; Родини, які постраждали через обстріли упродовж останніх 45 днів, у сумі 12 300 грн.

Громадяни, які проживають у Львівській області, для реєстрації повинні заповнити спеціальну форму.

У переліку необхідних документів для здійснення реєстрації:

паспорт (документ, що посвідчить особу);

ідентифікаційний код (для усіх членів родини за наявності);

дійсний IBAN особистого банківського рахунку;

документи, що підтвердять склад родини та наявність критерію вразливості.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у чотирьох українських областях діє програма підтримки сільського господарства. Вона передбачає надання грантів тим, хто постраждав від війни. Виплати отримають окремі групи населення. Долучитися можуть родини з особами з інвалідністю І-ІІ групи та пенсіонерами. Сума допомоги сягатиме 32 500 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Дніпропетровському регіоні можна отримати грошову допомогу у 2000 грн від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM). У рамках програми нададуть виплати для внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсіонерів віком від 60 років та громадян з інвалідністю I-ІІІ груп.