Жінка похилого віку з тростиною. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у чотирьох регіонах України доступна програма підтримки багатодітних родин, а також домогосподарств, де є особи з інвалідністю. Йдеться про ініціативу благодійної релігійної організації Caritas Spes Lviv Archdiocese, що передбачає надання фінансових грантів на розширення своїх економічних можливостей.

Про те, хто і як може отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Що передбачає нова допомога для родин

За інформацією релігійної місії "Карітас-Спес", йдеться про втілення у життя нового проєкту "Родина родині: Індивідуальна підтримка". У його рамках дві категорії родин зможуть отримати фінансові гранти на підприємницьку діяльність або відкриття власної справи.

"Якщо ви мрієте започаткувати власну справу, розвинути вже наявний бізнес чи господарство або здобути нову професію, яка допоможе вам у майбутньому мати стабільний дохід, — ця можливість для вас! Карітас-Спес Львівської Архідієцезії продовжує набір учасників у проєкт", — йдеться у повідомленні.

Географія ініціативи охоплює такі регіони:

Читайте також:

Львівський;

Тернопільський;

Івано-Франківський;

Чернівецький.

Вона розрахована на громадян, що належать до однієї з двох вразливих категорій населення:

Багатодітні родини з трьома і більше дітьми;

Домогосподарства з особами з інвалідністю.

Мета проєкт — підтримка родин та осіб, які постраждали від негативних наслідків війни, шляхом надання коштів на відновлення джерел доходу.

Яка підтримка передбачена за проєктом

Як зазначають в організації, кожне домогосподарство отримає грошову допомогу у розмірі 43 200 грн. Кошти можна буде використати на:

професійне навчання/перекваліфікацію;

сільськогосподарські матеріали/обладнання (насіння, обладнання, тварин);

старт/розвиток власної справи.

Як зареєструватися у грантовій програмі

Участь у проєкті "Карітас-Спес Україна" можлива, якщо заявники раніше не отримували аналогічної допомоги від інших організацій в Україні. Для цього потрібно внести особисті дані в онлайн-форму та подати грантову заявку.

Реєстрація триватиме до 27 листопада, а термін реалізації проєкту: вересень — грудень поточного року.

Організатори попереджають, що кількість місць та грантів обмежена, а тому форму реєстрації можуть закрити після отримання необхідного числа заявок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію на надання допомоги у Черкаській області. Розмір виплат становить 10 800 або 12 300 грн. Оскільки вони розраховані на кожного в родині на три місяці, родина з трьох осіб отримає або 32 400 грн, або 36 900 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді домогосподарства отримають допомогу від Карітас на підготову до зими. Виплати на облаштування сільськогосподарських споруд становитимуть 15 000 грн. Вони передбачені для переселенців у Дніпропетровській області.