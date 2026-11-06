Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року організація UNHCR Ukraine (The UN Refugee Agency) відкрила реєстрацію в електронну чергу до пунктів збору даних для надання грошової допомоги для українських родин ще у низці міст. Звернутися за виплатами можуть ті, хто опинився на межі бідності, беззахисному становищі через нестачу грошей, роботи чи соціальної підтримки під час війни.

Про те, де відкрили запис на виплати, повідомляє сайт Новини.LIVE.

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Хто зможе отримати допомогу від UNHCR у листопаді

Як повідомили в організації, восени можливість реєстрації у програмі на оформлення фінансової допомоги від UNHCR поновилась в низці міст Черкаського регіону. Зокрема, заявки можуть подавати жителі, які проживають у містах:

Умань;

Звенигородка;

Калинопіль;

Канів;

Чорнобай.

Запрошують до участі у програмі переселенців та біженців з такими термінами переміщення:

ВПО, які виїхали за останні 45 днів через загрози для життя/обстріли/примусову евакуацію; Переселенці з переміщенням від 46 днів до шести місяців через війну; Біженці та ВПО, які повернулися додому після переміщення по областях або з-за кордону за умови, що повернення сталося за останній рік та не раніше трьох місяців.

Важливі правила для отримання допомоги

За даними організації, для надання права на допомогу можуть застосовувати такі критерії відбору:

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Дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на одну особу за місяць;

Проживання поблизу лінії фронту;

Несприятливі умови проживання;

Є категорія вразливості (особи похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї тощо).

Водночас українці зможуть звернутись за допомогою, навіть якщо отримували виплати від інших міжнародних фондів чи організацій, однак це було понад три місяці тому.

Розмір допомоги та правила зарахування

У рамках програми розмір допомоги становитиме 10 800 або 12 300 грн на кожну людину в родині. Відповідні виплати розраховані на три місяці. Тобто родина з трьох людей отримає або 32 400 грн, або 36 900 грн одним траншем.

Кошти надійдуть у вигляді грошового переказу на банківський рахунок (IBAN) глави домогосподарства.

Як записатися у чергу для отримання допомоги

Для запису в чергу на найближчий час у вищевказаних населених пунктах можна, заповнивши спеціальну електронну форму.

Під час заповнення форми потрібно обирати лише той населений пункт, куди громадяни зможуть особисто приїхати на прийом.

Після запису необхідно буде очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних. Він надійде лише тим, хто попередньо відповідатиме умовам та критеріям програми.

"Вам у телефонному режимі повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом. Зверніть увагу: після досягнення максимальної кількості бенефіціарів, чиї заявки ми спроможні опрацювати найближчим часом, відповідний населений пункт буде приховано зі списку", — додали організатори.

З собою потрібно буде мати документи:

Паспорт та ідентифікаційний код;

Довідку ВПО (інше документ про підтвердження переміщення);

Свідоцтво про народження дітей.

Банківську картку (номер рахунку IBAN);

Документи з підтвердженням інвалідності чи опіки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени на Дніпропетровщині діє програма допомоги за фінансування Howard G. Buffett Foundation. Виплати передбачені внутрішнім переселенцям. Зокрема, кошти отримають пенсіонери, особи похилого віку, люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді на Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині відкрито реєстрацію на програму ERC Ukraine з надання допомоги господарствам, що виробляють м’ясну продукцію. Виплати зможуть отримати люди похилого віку та особи з інвалідністю від 12 780 грн.