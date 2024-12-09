Виплати у 2024 році — хто має право на допомогу від ЮНІСЕФ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У рамках програми підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) частина громадян може отримати грошову допомогу. Кошти надають для сімей з дітьми з метою кращої підготовки до зими.

Про це повідомляє видання "Факти ICTV".

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Хто має право на виплати від ЮНІСЕФ

Як зазначається, загалом у 2024 році фонд мав два проєкти надання грошової допомоги для родин з дітьми, які постраждали від агресії РФ, один з яких закінчився у жовтні. Програми реалізовують для того, щоб підтримати українців у підготовці до зимового періоду під час війни, та втілюють спільно з Міністерством соцполітики та Міністерством з питань реінтеграції.

Досі діє програма ЮНІСЕФ, що передбачає надання коштів для сімей з дітьми з прифронтових районів чотирьох областей. А саме:

Харківській;

Сумській;

Донецькій;

Дніпропетровській.

Сім’ї можуть використати кошти для задоволення найбільш нагальних потреб.

Розмір допомоги від ЮНІСЕФ та як отримати

Загалом одна людина з родини може претендувати на 10,8 тис. гривень за три місяці (на одну особу по 3,6 тис. гривень). Водночас, слід пам'ятати, що загальна кількість отримувачів не може перевищувати п’ять осіб.

"У сім’ях, які отримують допомогу від ЮНІСЕФ, обов’язково повинні бути діти до 18 років. Якщо це мати з дитиною, то організація виплатить 21 600 грн з розрахунку 3 600 грн на одну особу за місяць", — повідомили в організації.

Кошти можна отримати родинам із дітьми, які належать до таких вразливих категорій:

у родині є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з неповнолітніми дітьми;

вихованням дітей займається самотня мати чи самотній батько;

родина з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

З питанням реєстрації на виплати мають допомогти у найближчому органі соцзахисту населення.

Нагадаємо, жителям с. Софіївська Борщагівка Київської області УВКБ ООН надасть матеріальну допомогу. Кошти отримають переселенці та, ті, хто виїздив за кордон, а згодом повернувся.

Раніше ми писали, що дітям з бідних та сімей переселенців держава надасть "зимову" допомогу. Кошти перерахують автоматично до кінця року.