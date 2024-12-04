Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Виплати від ООН у грудні — як і де можна подати заявку arrow

Виплати від ООН у грудні — як і де можна подати заявку

4 грудня 2024 11:05
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від ООН — хто зможе зареєструватися на виплати у грудні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У грудні 2024 року громадяни, які проживають у с. Софіївська Борщагівка Київської області, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Гроші нададуть малозабезпеченим від УВКБ ООН.

Про це йдеться у повідомленні UNHCR у Telegram.

Читайте також:

Кому доступна допомога від УВКБ ООН

За словами організаторів, заявки зможуть подати громадяни, чий місячний сукупний дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на одного члена сім'ї. Також фіндопомога розрахована на тих, хто ще не отримував гроші від УВКБ ООН чи інших організацій.

Фінансову допомогу у Софіївській Борщагівці отримають 12 грудня:

  • громадяни зі статусом ВПО, котрі переміщалися за останніх пів року;
  • особи, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;
  • громадяни, які повернулися на стару адресу проживання після виїзду в інші регіони після 24.02.2022 року.

Потрібно мати один із таких критеріїв вразливості:

  • сім'я лише з одним із батьків, де є діти до 18 років або проживають разом з людьми похилого віку;
  • родину очолює самотня/кілька самотніх людей старшого віку від 55 років, літня особа з малолітніми дітьми;
  • сім'я має у складі одну/кілька осіб з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.

Сума допомоги та як отримати

Загалом на одного члена сім'ї можна отримати 10,8 тис. гривень (по 3,6 тис. гривень на одну особу упродовж трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно мати оригінали документів на кожного члена сім'ї.

Отримати грошову допомогу у Софіївській Борщагівці 12 грудня можна, заповнивши анкету (відкриють 6 грудня). Адреса: пров. Шкільний, 5 (відділ соцзахисту), час приймання: 10:00-16:00.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: УВКБ ООН

Нагадаємо, дітям з бідних та родин внутрішніх переселенців виплатять одноразову "зимову" допомогу. В рамках нової урядової ініціативи кошти надійдуть до кінця року.

Раніше ми писали, що буде продовжено допомогу родинам з дітьми, які проживають поблизу лінії зіткнення у семи областях. ЮНІСЕФ оновив програму підтримки.

виплати ООН фінансова допомога гроші соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:59 Хотів лишити місто без світла — в Одесі затримали підлітка

11:55 ПриватБанк скасував плату за обслуговування деяких ФОП — деталі

11:47 ДНК собак Чорнобиля відрізняється від звичайних — дослідження

11:46 Плата за обслуговування — чи законно вимагати гроші з клієнта

11:45 Відстрочка для опікуна людини з інвалідністю — юридичні нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:29 Одеса подружилася з двома закордонними містами — якими саме

11:20 Сезонне зростання цін — де найдешевше купувати помідори

11:17 На Сонці було шість спалахів — чи варто переживати метеозалежним

11:05 Виплати від ООН у грудні — як і де можна подати заявку

10:57 Що не сесія, то нагорода — Труханов отримав новий подарунок

11:59 Хотів лишити місто без світла — в Одесі затримали підлітка

11:55 ПриватБанк скасував плату за обслуговування деяких ФОП — деталі

11:47 ДНК собак Чорнобиля відрізняється від звичайних — дослідження

11:46 Плата за обслуговування — чи законно вимагати гроші з клієнта

11:45 Відстрочка для опікуна людини з інвалідністю — юридичні нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

11:29 Одеса подружилася з двома закордонними містами — якими саме

11:20 Сезонне зростання цін — де найдешевше купувати помідори

11:17 На Сонці було шість спалахів — чи варто переживати метеозалежним

11:05 Виплати від ООН у грудні — як і де можна подати заявку

10:57 Що не сесія, то нагорода — Труханов отримав новий подарунок

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету