Виплати від ООН — хто зможе зареєструватися на виплати у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У грудні 2024 року громадяни, які проживають у с. Софіївська Борщагівка Київської області, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Гроші нададуть малозабезпеченим від УВКБ ООН.

Про це йдеться у повідомленні UNHCR у Telegram.

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Кому доступна допомога від УВКБ ООН

За словами організаторів, заявки зможуть подати громадяни, чий місячний сукупний дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на одного члена сім'ї. Також фіндопомога розрахована на тих, хто ще не отримував гроші від УВКБ ООН чи інших організацій.

Фінансову допомогу у Софіївській Борщагівці отримають 12 грудня:

громадяни зі статусом ВПО, котрі переміщалися за останніх пів року;

особи, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;

громадяни, які повернулися на стару адресу проживання після виїзду в інші регіони після 24.02.2022 року.

Потрібно мати один із таких критеріїв вразливості:

сім'я лише з одним із батьків, де є діти до 18 років або проживають разом з людьми похилого віку;

родину очолює самотня/кілька самотніх людей старшого віку від 55 років, літня особа з малолітніми дітьми;

сім'я має у складі одну/кілька осіб з особливими потребами: важкі хвороби чи інвалідність.

Сума допомоги та як отримати

Загалом на одного члена сім'ї можна отримати 10,8 тис. гривень (по 3,6 тис. гривень на одну особу упродовж трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно мати оригінали документів на кожного члена сім'ї.

Отримати грошову допомогу у Софіївській Борщагівці 12 грудня можна, заповнивши анкету (відкриють 6 грудня). Адреса: пров. Шкільний, 5 (відділ соцзахисту), час приймання: 10:00-16:00.

Оголошення. Джерело: УВКБ ООН

Нагадаємо, дітям з бідних та родин внутрішніх переселенців виплатять одноразову "зимову" допомогу. В рамках нової урядової ініціативи кошти надійдуть до кінця року.

Раніше ми писали, що буде продовжено допомогу родинам з дітьми, які проживають поблизу лінії зіткнення у семи областях. ЮНІСЕФ оновив програму підтримки.