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Допомога у 6,5 тис. грн до кінця року — хто отримає виплати

9 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у грудні — хто отримає допомогу у 6,5 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

До кінця 2024 року кожній малозабезпеченій родині та сім'ї-ВПО з дітьми та людьми з інвалідністю першої групи виплатять на дітей додаткову державну допомогу. Розмір підтримки становитиме 6,5 тис. гривень.

Про особливості таких виплат розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру, пише NV.

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Йдеться про урядову ініціативу щодо одноразової грошової допомоги окремим категоріям людей "Тепла зима".

Передбачається, що гроші виплатять:

  • малозабезпеченим сім'ям з дітьми, яким надається соцдопомога, згідно з постановою уряду №332 від 20 березня 2022 року "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам";
  • родинам внутрішньо переміщених осіб з дітьми, яким надають виплати ВПО на проживання;
  • особам з інвалідністю першої групи з числа переселенців.

Особливості фінансової допомоги

За словами правозахисників, одноразова допомога виплачуватиметься родинам, які у листопаді цього року мали право на допомогу ВПО на проживання. Тобто не абсолютно всі переселенці зможуть отримати виплати грошей.

"Якщо на момент виплати одноразової грошової зимової допомоги виявлено, що одержувач допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб або державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не мав права на її отримання, надміру виплачені кошти доведеться повернути", — повідомляють експерти.

Виплата коштів відбудеться упродовж грудня цього року. Гроші дозволяється витратити на речі для зими: теплий дитячий одяг, взуття.

Однак, жорсткого контролю за витратами допомоги не буде. Тобто, кому потрібно, той зможе купити продукти, оплатити комунальні послуги. Також не буде контролю, де саме будуть придбані товари.

Спеціально звертатися за допомогою нікуди не потрібно. Гроші нарахують автоматично на банківський рахунок отримувачам допомоги.

"Ці гроші нараховуватиме безпосередньо Мінсоцполітики, а виплати здійснюватимуть районні управління соцзахисту населення. Спеціально звертатися до них із заявами чи документами не потрібно, адже вони безпосередньо ведуть облік таких громадян і мають реєстри з їхніми даними", — додали правозахисники.

Нагадаємо, в Україні родинам, які постраждали від агресії РФ, виплатять  фіндопомогу в межах програми підтримки Карітас Німеччина. Кошти доступні у Нікополі на Дніпропетровщині.

Також ми писали, що у Черкаській області приймають заявки на допомогу від UNHCR Ukraine. Гроші отримають найбільш вразливі категорії громадян та особи, які виїздили з регіону через війну.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога ВПО грошова допомога

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