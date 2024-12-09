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Выплаты от ЮНИСЕФ — кто получит более 21 тыс. грн

9 декабря 2024 13:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 2024 году — кто имеет право на помощь от ЮНИСЕФ
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В рамках программы поддержки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) часть граждан может получить денежную помощь. Средства предоставляют для семей с детьми с целью лучшей подготовки к зиме.

Об этом сообщает издание "Факты ICTV".

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Кто имеет право на выплаты от ЮНИСЕФ

Как отмечается, в 2024 году фонд имел два проекта предоставления денежной помощи для семей с детьми, пострадавшими от агрессии РФ, один из которых закончился в октябре. Программы реализуют для того, чтобы поддержать украинцев в подготовке к зимнему периоду во время войны, и воплощают совместно с Министерством соцполитики и Министерством по реинтеграции.

До сих пор действует программа ЮНИСЕФ, предусматривающая предоставление средств для семей с детьми из прифронтовых районов четырех областей. А именно:

  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Донецкий;
  • Днепропетровской.

Семьи могут использовать средства для удовлетворения наиболее неотложных потребностей.

Размер помощи от ЮНИСЕФ и как получить

В общей сложности один человек из семьи может претендовать на 10,8 тыс. гривен за три месяца (на одного человека по 3,6 тыс. гривен). В то же время следует помнить, что общее количество получателей не может превышать пять человек.

"В семьях, получающих помощь от ЮНИСЕФ, обязательно должны быть дети до 18 лет. Если это иметь с ребенком, то организация выплатит 21 600 грн из расчета 3 600 грн на человека за месяц", — сообщили в организации.

Средства можно получить семьям с детьми, которые относятся к таким уязвимым категориям:

  • в семье есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетна с несовершеннолетними детьми;
  • воспитанием детей занимается одинокая мать или одинокий отец;
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

С вопросом регистрации на выплаты должны помочь в ближайшем органе социальной защиты населения.

Напомним, жителям с. Софиевская Борщаговка Киевской области УВКБ ООН предоставит материальную помощь. Средства получат переселенцы и те, кто выезжал за границу, а потом вернулся.

Ранее мы писали, что детям из бедных и семей переселенцев государство предоставит "зимову допомогу". Средства будут перечислены автоматически до конца года.

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