Выплаты в 2024 году — кто имеет право на помощь от ЮНИСЕФ

Выплаты от ЮНИСЕФ — кто получит более 21 тыс. грн
В рамках программы поддержки Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) часть граждан может получить денежную помощь. Средства предоставляют для семей с детьми с целью лучшей подготовки к зиме.
Об этом сообщает издание "Факты ICTV".
Кто имеет право на выплаты от ЮНИСЕФ
Как отмечается, в 2024 году фонд имел два проекта предоставления денежной помощи для семей с детьми, пострадавшими от агрессии РФ, один из которых закончился в октябре. Программы реализуют для того, чтобы поддержать украинцев в подготовке к зимнему периоду во время войны, и воплощают совместно с Министерством соцполитики и Министерством по реинтеграции.
До сих пор действует программа ЮНИСЕФ, предусматривающая предоставление средств для семей с детьми из прифронтовых районов четырех областей. А именно:
- Харьковской;
- Сумской;
- Донецкий;
- Днепропетровской.
Семьи могут использовать средства для удовлетворения наиболее неотложных потребностей.
Размер помощи от ЮНИСЕФ и как получить
В общей сложности один человек из семьи может претендовать на 10,8 тыс. гривен за три месяца (на одного человека по 3,6 тыс. гривен). В то же время следует помнить, что общее количество получателей не может превышать пять человек.
"В семьях, получающих помощь от ЮНИСЕФ, обязательно должны быть дети до 18 лет. Если это иметь с ребенком, то организация выплатит 21 600 грн из расчета 3 600 грн на человека за месяц", — сообщили в организации.
Средства можно получить семьям с детьми, которые относятся к таким уязвимым категориям:
- в семье есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- семья многодетна с несовершеннолетними детьми;
- воспитанием детей занимается одинокая мать или одинокий отец;
- семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.
С вопросом регистрации на выплаты должны помочь в ближайшем органе социальной защиты населения.
Напомним, жителям с. Софиевская Борщаговка Киевской области УВКБ ООН предоставит материальную помощь. Средства получат переселенцы и те, кто выезжал за границу, а потом вернулся.
Ранее мы писали, что детям из бедных и семей переселенцев государство предоставит "зимову допомогу". Средства будут перечислены автоматически до конца года.
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