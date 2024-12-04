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Нова допомога для дітей — кому виплатять по 6,5 тис. грн

4 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на дітей у 6,5 тис. грн — умови нової програми
Діти переселенців. Фото: visitukraine
Ксенія Симонова - Редактор

Українським дітям з малозабезпечених та родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплатять одноразову грошову допомогу. Це передбачено новою урядовою ініціативою.

Про це повідомляє громадська організація "ВПО України".

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Детальніше про виплати у 6,5 тис. грн

Так, в рамках нової програми "Зимова підтримка" кожна дитина до 18 років із малозабезпечених та сімей ВПО отримає виплати на проживання у грудні поточного року по 6,5 тис. грн. Така ж сума передбачена також переселенцям, які мають інвалідність першої групи.

"Виплати "Тепла зима" запроваджені в рамках комплексного пакета допомоги українським родинам "Зимова підтримка". Ця ініціатива спрямована на підтримку українських дітей у зимовий період, зокрема для купівлі теплого одягу, взуття та інших речей", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників отримають допомогу. Кожній такій дитині виплатять по 1 тис. грн.

У громадській організації уточнюють, що виплачені кошти "Зимової підтримки" не включатимуть до середньомісячного доходу родини, який беруть до уваги під час оформлення різноманітних видів допомог, зокрема житлових субсидій чи допомоги на проживання для переселенців.

Як отримати гроші на дітей

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, виплати у 6,5 тис. грн передбачені для більш ніж пів мільйона дітей. Кошти нарахують автоматично. Для цього не вимагатимуть додаткових заяв.

Гроші надійдуть на карткові рахунки отримувачів допомоги автоматично завдяки цифровим обмінам та даних, наявних у держреєстрах.

Виплати перерахують до кінця поточного року.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ оновив свою програму підтримки для сімей з дітьми з небезпечних регіонів. Розмір допомоги сягає 22 тис. гривень.

Раніше ми писали, що у Львові до Дня Святого Миколая допомогу виплатять дітям загиблих військових. Кожна дитина матиме додатково 10 тис. грн.

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