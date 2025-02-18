Грошова допомога від Help-Ukraine до 3 тис. євро — хто отримає у лютому

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року українці можуть отримати від міжнародної гуманітарної організації Help-Ukraine грошову допомогу. Виплати в рамках нової грантової програми сягатимуть 3 тис. євро.

Про це інформує пресслужба Help-Hilfe zur Selbsthilfe-Ukraine у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, кошти за програмою зможуть отримати ті, хто мають власний бізнес, прагнуть відновити та розвинути його під час війни. Йдеться про грошову допомогу у розмірі 3 тис. євро.

"Ми запускаємо нову грантову програму для підтримки мікробізнесу. Програма спрямована на допомогу учасникам, які мають відновити або розвинути свій бізнес у складних умовах війни", — йдеться у повідомленні.

Ключовою метою проєкту є підтримка підприємців, які відновлюють свій бізнес та сприяють розвитку ремісничих та сервісних послуг.

Організатори назвали пріоритетні категорії потенційних учасників:

громадяни, чий бізнес постраждав від агресії РФ;

ветерани війни (за наявності посвідчення учасника бойових дій з 2014 року);

жінки, переміщені через війну в інший регіон;

жінки, які є очолюють домогосподарство у зв'язку з військовою службою чи пораненням чоловіка;

домогосподарства, де є діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю (з офіційним статусом).

Зокрема, програма надає підтримку ремісничим та сервісним підприємствам: деревообробка, створення текстилю, мила, свічок, надання IT-послуг, ремонту комп'ютерів, послуг краси та догляду.

Також є підтримка фермерів, однак, якщо йдеться про розведення тварин, вирощування культур для подальшої переробки/виробництва готової продукції (зокрема, сиру, хліба, меду).

Зареєструватися у конкурсній програмі можуть жителі східних, північних та південних областей:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Також долучитися до проєкту можуть мешканці західних областей:

Львівська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Волинська;

Чернівецька;

Хмельницька.

"Конкурс заявок триватиме до досягнення необхідної кількості учасників. Інформація про завершення реєстрації буде доступна на офіційному сайті Help та в соціальних мережах", — додали організатори.

Раніше ми розповідали, що українці можуть подати заявки на допомогу від "Данської ради у справах біженців" (DRC). За цією програмою можна отримати від 20 тис. до 50 тис. доларів.

Також громадяни можуть оформити виплати у 3 тис. доларів у Харківській області. Гроші нададуть благодійники за підтримки Швейцарії для підприємців.