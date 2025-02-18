Грошова допомога від Help-Ukraine до 3 тис. євро — хто отримає у лютому

Виплати від Help-Ukraine — хто і де отримає 3 тис. євро
У лютому 2025 року українці можуть отримати від міжнародної гуманітарної організації Help-Ukraine грошову допомогу. Виплати в рамках нової грантової програми сягатимуть 3 тис. євро.
Про це інформує пресслужба Help-Hilfe zur Selbsthilfe-Ukraine у соцмережі Facebook.
Хто отримає грошову допомогу до 3 тис. євро
Як зазначається, кошти за програмою зможуть отримати ті, хто мають власний бізнес, прагнуть відновити та розвинути його під час війни. Йдеться про грошову допомогу у розмірі 3 тис. євро.
"Ми запускаємо нову грантову програму для підтримки мікробізнесу. Програма спрямована на допомогу учасникам, які мають відновити або розвинути свій бізнес у складних умовах війни", — йдеться у повідомленні.
Ключовою метою проєкту є підтримка підприємців, які відновлюють свій бізнес та сприяють розвитку ремісничих та сервісних послуг.
Організатори назвали пріоритетні категорії потенційних учасників:
- громадяни, чий бізнес постраждав від агресії РФ;
- ветерани війни (за наявності посвідчення учасника бойових дій з 2014 року);
- жінки, переміщені через війну в інший регіон;
- жінки, які є очолюють домогосподарство у зв'язку з військовою службою чи пораненням чоловіка;
- домогосподарства, де є діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю (з офіційним статусом).
Зокрема, програма надає підтримку ремісничим та сервісним підприємствам: деревообробка, створення текстилю, мила, свічок, надання IT-послуг, ремонту комп'ютерів, послуг краси та догляду.
Також є підтримка фермерів, однак, якщо йдеться про розведення тварин, вирощування культур для подальшої переробки/виробництва готової продукції (зокрема, сиру, хліба, меду).
Зареєструватися у конкурсній програмі можуть жителі східних, північних та південних областей:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Також долучитися до проєкту можуть мешканці західних областей:
- Львівська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Волинська;
- Чернівецька;
- Хмельницька.
"Конкурс заявок триватиме до досягнення необхідної кількості учасників. Інформація про завершення реєстрації буде доступна на офіційному сайті Help та в соціальних мережах", — додали організатори.
Раніше ми розповідали, що українці можуть подати заявки на допомогу від "Данської ради у справах біженців" (DRC). За цією програмою можна отримати від 20 тис. до 50 тис. доларів.
Також громадяни можуть оформити виплати у 3 тис. доларів у Харківській області. Гроші нададуть благодійники за підтримки Швейцарії для підприємців.
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