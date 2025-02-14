Виплати від Швейцарії — хто і де отримає 3 тис. доларів

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці в одному з регіонів можуть отримати грант у розмірі 3 тис. доларів від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про проєкт допомоги бізнесу під час війни за підтримки Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН, що є офіційним партнером БФ "Право на захист".

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Зазначається, що йдеться про програму підтримки під назвою "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств", що покликана підтримати бізнес у Харківській області, яка потерпає від атак РФ.

В рамках програми 27 підприємців регіону зможуть отримати грант у розмірі 3 тис. доларів.

Долучитися до програми може бізнес, який фізично постраждав через воєнні дії та має реєстрацію в Харкові або регіоні, крім зон, де тривають бойові дії.

Серед вимог до заявників:

надання доказів пошкодження бізнесу через війну;

складення плану відновлення діяльності з чітким баченням ринку та клієнтів;

наявність попереднього досвіду у підприємництві.

Пріоритет отримають бізнеси, які створять нові робочі місця, та особи із вразливих груп населення.

Гроші можна використати на закупівлю обладнання, матеріалів, сировини чи необхідного товару для відновлення бізнесу

Як можна подати заявку на допомогу

Усі охочі подати заявку на допомогу мають заповнити анкету до 16 лютого на сайті.

"Усі заявники отримують офіційне повідомлення про результати відбору через електронну пошту. Сповіщення здійснюється в період з 24.02.2025 по 28.02.2025, незалежно від результату заявки — як для успішних, так і для відхилених кандидатів", — йдеться у повідомленні.

Передбачаються кілька ключових етапів відбору заявок на отримання грантової допомоги.

збір заявок і первинний контакт;

технічний відбір заявок;

виїзна перевірка;

подання аплікаційної форми;

оцінювання заявок комісією;

затвердження фіналістів;

офіційне сповіщення;

підписання договорів;

передача документів у фінансовий відділ;

виплата грантової допомоги;

звітність щодо використання коштів;

моніторинг ефективності грантової підтримки.

Через 30 днів після завершення проєкту команда Фонду відвідає бізнеси для перевірки використання коштів і оцінки результатів допомоги.

Оголошення про грантову програму. Джерело: УВКБ ООН

Раніше ми писали, що українці можуть отримати виплати у розмірі від 20 тис. до 50 тис. гривень. Гроші надають в одному з регіонів тим, хто постраждав від агресії Росії.

Окрім того, є можливість отримати кошти від Естонської ради у справах біженців. Виплати передбачені для найбільш вразливих категорій громадян.