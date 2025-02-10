Виплати від Естонії — хто отримає грошову допомогу у 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина українців зможе зареєструватися на отримання багатоцільової фінансової допомоги від Естонської ради у справах біженців. В рамках програми можна отримати по 10,8 тис. грн на кожного члена родини.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Естонської ради у справах біженців.

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Багатоцільову грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців надають найбільш вразливим категоріям громадян для покриття базових потреб, зокрема на продукти харчування та гігієнічні засоби.

Виплати будуть доступні домогосподарствам кількох пріоритетних районів Запорізької області із низьким рівнем доходу і які на момент звернення проживають у небезпечних регіонах.

Багатоцільову грошову допомогу нададуть на основі індивідуальної оцінки домогосподарств з урахуванням різних соціально економічних критеріїв та критеріїв вразливості.

До пріоритетних вразливих груп належать такі родини:

де є діти, а очолює родину одинока матір/самотній батько;

де жінка є єдиним годувальником;

родини з вагітними жінками;

де є троє і більше дітей до 18 років;

родини мають дітей до двох років;

є особи з інвалідністю першої або другої групи;

родини, де є особи, які мають тяжкі захворювання/потребують дороговартісного лікування;

родини, які складаються з осіб похилого віку (від 60 років);

у кого повністю чи частково зруйноване житло;

родини, члени яких були поранені чи загинули через активні бойові дії.

"Всі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами. Наявність категорії є необхідною умовою для участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги", — зазначається у повідомленні.

Розмір допомоги та як оформити

Розмір багатоцільової грошової допомоги встановлений на рівні 3,6 ти. грн на місяць на одного члена домогосподарства впродовж трьох місяців.

16 лютого відкриють онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних районів Запорізької області за посиланням.

"Після подання запиту команда Естонської ради у справах біженців розгляне інформацію та прийме рішення протягом трьох тижнів. Ви отримаєте повідомлення про результати розгляду вашого запиту на електронну адресу, вказану в запиті", — додали організатори.

Також ми писали, що українські громадяни можуть отримати грошові компенсації за електроопалення від БФ "Карітас Чернігів". Виплати можуть оформити жителі Чернігівщини.

Окрім того, розповідали про відкриття реєстрації на допомогу для тих, хто постраждав від агресії РФ. Виплати можна оформити для дітей до 40 тис. гривень.