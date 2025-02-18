Виплати від Данії — хто і де отримає до 50 тис. доларів

Грошова допомога від Данії — хто отримає до 50 тис. доларів
Найбільша міжнародна неурядова організація Данії приймає заявки від українців на виплати від 20 тис. доларів. Гроші від "Данської ради у справах біженців" (DRC) доступні в Миколаївській області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби DRC у соцмережі Facebook.
Хто отримає виплати до 50 тис. доларів від Данії
Як зазначається, йдеться про реалізацію грантової програми Данської ради у справах біженців для підприємств у Миколаївській області. Допомогу буде надано за фінансової підтримки від Міністерства закордонних справ Данії.
"Розвиваєте бізнес у Миколаївській області та прагнете масштабування? Данська рада у справах біженців запускає грантову програму для підприємств, які сприяють економічній стійкості регіону", — йдеться у повідомленні.
Мінімальний розмір гранту становить 20 тис. доларів, проте є шанс отримати допомогу до 50 тис. доларів. Кінцева надана сума буде залежати від бізнес-плану.
Як зареєструватися для участі у проєкті
Подати заявки для участі у програмі підтримки бізнесу у Миколаївській області зможуть підприємства, які відповідають певним умовам:
- займаються агропереробкою та фермерством;
- надають послуги для аграрного сектору (логістика, зберігання, ремонт техніки);
- займаються виробництвом товарів та послуг для місцевого ринку;
- здійснюють забезпечення базових потреб населення (тверде паливо/питна вода);
- створюють робочі місця;
- підтримують економічну стійкість регіону.
Заявки на участь у проєкті будуть приймати до 28 лютого 2025 року.
Громадяни можуть уточнити деталі за такими контактами:
- е-пошта — UKR-feedback@drc.ngo;
- номер телефону — 0 800 33 95 18 (пн-пт 09:00-17:00).
"Зверніть увагу: подання заявки не означає, що ви автоматично отримаєте бізнес-грант, а лише те, що ваша заявка буде оцінена на основі критеріїв відбору для цієї програми. Ми маємо обмежену кількість грантів, і посилання на реєстрацію може бути закрите, якщо буде досягнуто максимальної кількості місць", — додали в DRC.
Раніше ми розповідали, що в одній з областей доступні гранти у 3 тис. доларів. Кошти надає благодійний фонд "Право на захист" для підтримки бізнесу під час війни за підтримки Швейцарії.
Ще в українців є можливість подати заявки на виплати від Естонської ради у справах біженців. Гроші зможуть отримати найбільш вразливі категорії громадян.
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