Виплати від Данії — хто і де отримає до 50 тис. доларів

Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Найбільша міжнародна неурядова організація Данії приймає заявки від українців на виплати від 20 тис. доларів. Гроші від "Данської ради у справах біженців" (DRC) доступні в Миколаївській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби DRC у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, йдеться про реалізацію грантової програми Данської ради у справах біженців для підприємств у Миколаївській області. Допомогу буде надано за фінансової підтримки від Міністерства закордонних справ Данії.

"Розвиваєте бізнес у Миколаївській області та прагнете масштабування? Данська рада у справах біженців запускає грантову програму для підприємств, які сприяють економічній стійкості регіону", — йдеться у повідомленні.

Мінімальний розмір гранту становить 20 тис. доларів, проте є шанс отримати допомогу до 50 тис. доларів. Кінцева надана сума буде залежати від бізнес-плану.

Як зареєструватися для участі у проєкті

Подати заявки для участі у програмі підтримки бізнесу у Миколаївській області зможуть підприємства, які відповідають певним умовам:

займаються агропереробкою та фермерством;

надають послуги для аграрного сектору (логістика, зберігання, ремонт техніки);

займаються виробництвом товарів та послуг для місцевого ринку;

здійснюють забезпечення базових потреб населення (тверде паливо/питна вода);

створюють робочі місця;

підтримують економічну стійкість регіону.

Заявки на участь у проєкті будуть приймати до 28 лютого 2025 року.

Громадяни можуть уточнити деталі за такими контактами:

е-пошта — UKR-feedback@drc.ngo;

номер телефону — 0 800 33 95 18 (пн-пт 09:00-17:00).

"Зверніть увагу: подання заявки не означає, що ви автоматично отримаєте бізнес-грант, а лише те, що ваша заявка буде оцінена на основі критеріїв відбору для цієї програми. Ми маємо обмежену кількість грантів, і посилання на реєстрацію може бути закрите, якщо буде досягнуто максимальної кількості місць", — додали в DRC.

Оголошення. Джерело: DRC у Facebook

Раніше ми розповідали, що в одній з областей доступні гранти у 3 тис. доларів. Кошти надає благодійний фонд "Право на захист" для підтримки бізнесу під час війни за підтримки Швейцарії.

Ще в українців є можливість подати заявки на виплати від Естонської ради у справах біженців. Гроші зможуть отримати найбільш вразливі категорії громадян.