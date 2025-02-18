Денежная помощь от Help-Ukraine до 3 тыс. евро — кто получит в феврале

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года украинцы могут получить от международной гуманитарной организации Help-Ukraine денежную помощь. Выплаты в рамках новой грантовой программы будут достигать 3 тыс. евро.

Об этом информирует пресс-служба Help-Hilfe zur Selbsthilfe-Ukraine в соцсети Facebook.

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Как отмечается, средства по программе смогут получить те, кто имеет собственный бизнес, стремятся восстановить и развить его во время войны. Речь идет о денежной помощи в размере 3 тыс. евро.

"Мы запускаем новую грантовую программу для поддержки микробизнеса. Программа направлена на помощь участникам, которые должны восстановить или развить свой бизнес в сложных условиях войны", — говорится в сообщении.

Ключевой целью проекта является поддержка предпринимателей, которые восстанавливают свой бизнес и способствуют развитию ремесленных и сервисных услуг.

Организаторы назвали приоритетные категории потенциальных участников:

граждане, чей бизнес пострадал от агрессии РФ;

ветераны войны (при наличии удостоверения участника боевых действий с 2014 года);

женщины, перемещенные из-за войны в другой регион;

женщины, которые возглавляют домохозяйство в связи с военной службой или ранением мужа;

домохозяйства, где есть дети, пожилые люди и лица с инвалидностью (с официальным статусом).

В частности, программа оказывает поддержку ремесленным и сервисным предприятиям: деревообработка, создание текстиля, мыла, свечей, предоставление IT-услуг, ремонта компьютеров, услуг красоты и ухода.

Также есть поддержка фермеров, однако, если речь идет о разведении животных, выращивании культур для дальнейшей переработки/производстве готовой продукции (в частности, сыра, хлеба, меда).

Зарегистрироваться в конкурсной программе могут жители восточных, северных и южных областей:

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Также присоединиться к проекту могут жители западных областей:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Волынская;

Черновицкая;

Хмельницкая.

"Конкурс заявок продлится до достижения необходимого количества участников. Информация о завершении регистрации будет доступна на официальном сайте Help и в социальных сетях", — добавили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут подать заявки на помощь от "Датского совета по делам беженцев" (DRC). По этой программе можно получить от 20 тыс. до 50 тыс. долларов.

Также граждане могут оформить выплаты в 3 тыс. долларов в Харьковской области. Деньги предоставят благотворители при поддержке Швейцарии для предпринимателей.