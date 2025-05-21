Виплати для переселенців у травні — як взяти участь у програмі Caritas Odessa UGCC

Виплати від Caritas Odessa UGCC у травні — хто може подати заявку
В Одесі та області доступна грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від благодійної організації Caritas Odesa UGCC. Йдеться про надання коштів на оренду житла.
Про це повідомляється у матеріалах пресслужби БО Caritas Odessa UGCC.
Умови програми допомоги для переселенців
Як зазначається, йдеться про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" з надання фіндопомоги на оренду житла для внутрішніх переселенців в Одесі та області.
Метою відповідного проєкту є підтримка родин ВПО після вимушеного переїзду та допомога в інтеграції у нові громади.
В рамках проєкту передбачене наступне:
- компенсації на витрату за орендовану нерухомість та комунальні послуги терміном до шести місяців;
- внутрішні переселенці мають самостійно знайти житло;
- протягом всього періоду допомоги кейс-менеджери будуть надавати супровід для родин та підтримку в інтеграції у нове середовище.
Хто і як зможе подати заявку
Допомога буде надана для таких категорій:
- переселенці, які мешкають у місцях колективного проживання;
- ВПО, яким загрожує виселення з орендованого житла;
- новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в Одесі та області з серпня 2024 року;
- внутрішні переселенці, яким потрібен захист (домашнє насильство).
Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.
Також потрібно підготувати наступні документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка внутрішніх переселенців;
- документ, де підтверджується вразливість (за наявності);
- довідка про доходи (ОК-5, ОК-7);
- договір оренди житла;
- документи на право власності орендованої нерухомості (фотокопії).
"Після її заповнення з вами зв’яжеться представник Карітас та запросить на співбесіду... Важливо! Для участі в програмі заявник має усвідомлювати необхідність поступового переходу до самостійної оплати оренди житла після завершення періоду компенсації", — йдеться у повідомленні.
Деталі можна уточнити за номером гарячої лінії у будні з 09:30 до 16:00: 0 800 336 734.
Раніше ми писали, що для жителів прифронтових регіонів доступна натуральна та грошова допомога. В рамках програми підтримки можна отримати 29 тис. грн на агровиробництво.
Також повідомлялося, що від організації Mercy Corpsу можна отримати фіндопомогу до 20 тис. доларів. Виплати на розвиток бізнесу доступні у чотирьох регіонах.
Читайте Новини.LIVE!