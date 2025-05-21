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Виплати від Caritas Odessa UGCC у травні — хто може подати заявку

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Дата публікації: 21 травня 2025 11:00
Виплати для переселенців у травні — як взяти участь у програмі Caritas Odessa UGCC
Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Одесі та області доступна грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від благодійної організації Caritas Odesa UGCC. Йдеться про надання коштів на оренду житла.

Про це повідомляється у матеріалах пресслужби БО Caritas Odessa UGCC.

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Умови програми допомоги для переселенців

Як зазначається, йдеться про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" з надання фіндопомоги на оренду житла для внутрішніх переселенців в Одесі та області. 

Метою відповідного проєкту є підтримка родин ВПО після вимушеного переїзду та допомога в інтеграції у нові громади.

В рамках проєкту передбачене наступне:

  • компенсації на витрату за орендовану нерухомість та комунальні послуги терміном до шести місяців;
  • внутрішні переселенці мають самостійно знайти житло;
  • протягом всього періоду допомоги кейс-менеджери будуть надавати супровід для родин та підтримку в інтеграції у нове середовище.

Хто і як зможе подати заявку

Допомога буде надана для таких категорій:

  • переселенці, які мешкають у місцях колективного проживання;
  • ВПО, яким загрожує виселення з орендованого житла;
  • новоприбулі переселенці, офіційно зареєстровані в Одесі та області з серпня 2024 року;
  • внутрішні переселенці, яким потрібен захист (домашнє насильство).

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Також потрібно підготувати наступні документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка внутрішніх переселенців;
  • документ, де підтверджується вразливість (за наявності);
  • довідка про доходи (ОК-5, ОК-7);
  • договір оренди житла;
  • документи на право власності орендованої нерухомості (фотокопії).

"Після її заповнення з вами зв’яжеться представник Карітас та запросить на співбесіду... Важливо! Для участі в програмі заявник має усвідомлювати необхідність поступового переходу до самостійної оплати оренди житла після завершення періоду компенсації", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за номером гарячої лінії у будні з 09:30 до 16:00: 0 800 336 734.

Раніше ми писали, що для жителів прифронтових регіонів доступна натуральна та грошова допомога. В рамках програми підтримки можна отримати 29 тис. грн на агровиробництво.

Також повідомлялося, що від організації Mercy Corpsу можна отримати фіндопомогу до 20 тис. доларів. Виплати на розвиток бізнесу доступні у чотирьох регіонах. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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