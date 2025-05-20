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Фіндопомога від УВКБ ООН — хто і де отримає 11 тис. грн

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Дата публікації: 20 травня 2025 08:00
Виплата 11 тис. грн від УВКБ ООН — де відкрили реєстрацію на допомогу
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило збір заявок на надання грошової допомоги. Виплати доступні вразливим категоріям громадян Дніпропетровської області.

Про це йдеться у Telegram-каналі представників УВКБ ООН

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Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН

Допомога передбачена для внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали від війни. Виплати доступні:

  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яким не надавали допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців;
  • переселенцям, які повернулись з іншої області, яким не виплачували кошти інші організації за останній квартал;
  • біженцям, які прибули додому з-за кордону, та не надавалась допомога від організацій упродовж трьох місяців.

Окрім того — заявники повинні підпадати під такі критерії:

  • низький фінансовий стан — розмір доходу на одну людину не перевищує 5,4 тис. грн за один місяць;
  • у родині є малолітні діти, люди похилого віку, є лише хтось один з батьків;
  • у сім'ї зі старших є тільки люди похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • є особи, які мають особливі потреби (тяжка хвороба/інвалідність).

Як зареєструватися на грошову допомогу

Як зазначається, розмір грошової допомоги не змінився — 3,6 тис. грн за один місяць, а триватиме фінансування три місяці. Тобто кожному члену родини виплатять максимально по майже 11 тис. грн.

Реєструє на надання грошової допомоги партнер УВКБ ООН — благодійний фонд "Право на захист".

Заявки будуть приймати до 23 травня 2025 року у будні з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9.

Із собою необхідно мати оригінали документів на кожного члена родини:

  • ідентифікаційний код;
  • паспорт/інші документи, що посвідчують особу;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • банківська картка заявника;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є діти);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (якщо є);
  • посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).

Під час реєстрації мають бути присутні усі члени домогосподарства.

"Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрита", — додали організатори.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартувала програма допомоги від Норвезької ради у справах біженців. Вона передбачає надання виплат у 10,8 тис. грн

Також повідомлялося, що у травні деяким українцям можна буде подати заявки на виплату коштів від UNHCR Ukraine. Така підтримка передбачена для жителів одного з прифронтових регіонів.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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