Виплата 11 тис. грн від УВКБ ООН — де відкрили реєстрацію на допомогу

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило збір заявок на надання грошової допомоги. Виплати доступні вразливим категоріям громадян Дніпропетровської області.

Про це йдеться у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.

Реклама

Читайте також:

Умови програми фіндопомоги від УВКБ ООН

Допомога передбачена для внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали від війни. Виплати доступні:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яким не надавали допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців;

переселенцям, які повернулись з іншої області, яким не виплачували кошти інші організації за останній квартал;

біженцям, які прибули додому з-за кордону, та не надавалась допомога від організацій упродовж трьох місяців.

Окрім того — заявники повинні підпадати під такі критерії:

низький фінансовий стан — розмір доходу на одну людину не перевищує 5,4 тис. грн за один місяць;

у родині є малолітні діти, люди похилого віку, є лише хтось один з батьків;

у сім'ї зі старших є тільки люди похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

є особи, які мають особливі потреби (тяжка хвороба/інвалідність).

Як зареєструватися на грошову допомогу

Як зазначається, розмір грошової допомоги не змінився — 3,6 тис. грн за один місяць, а триватиме фінансування три місяці. Тобто кожному члену родини виплатять максимально по майже 11 тис. грн.

Реєструє на надання грошової допомоги партнер УВКБ ООН — благодійний фонд "Право на захист".

Заявки будуть приймати до 23 травня 2025 року у будні з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9.

Із собою необхідно мати оригінали документів на кожного члена родини:

ідентифікаційний код;

паспорт/інші документи, що посвідчують особу;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дітей (якщо є діти);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (якщо є);

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).

Під час реєстрації мають бути присутні усі члени домогосподарства.

"Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрита", — додали організатори.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартувала програма допомоги від Норвезької ради у справах біженців. Вона передбачає надання виплат у 10,8 тис. грн.

Також повідомлялося, що у травні деяким українцям можна буде подати заявки на виплату коштів від UNHCR Ukraine. Така підтримка передбачена для жителів одного з прифронтових регіонів.