Виплати для українців — у трьох областях доступна допомога у 29 тис. грн

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні реалізують програму "Допомога прифронтовим домогосподарствам". В її рамках громадяни можуть отримати натуральну та грошову допомогу в розмірі 29 тис. грн на розвиток агровиробництва.

Про це інформує пресслужба громадської організації "Південна стратегія розвитку".

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Умови програми допомоги для прифронтових домогосподарств

Як зазначається, активісти "Південної стратегії розвитку" спільно з World Food Programme запускають проєкт з підтримки прифронтових домогосподарств, які хочуть працювати на землі, однак через війну позбавлені можливості заробляти на життя та вести господарство.

Проєкт реалізують у таких громадах:

Великоолександрівській Херсонської області;

Первомайській, Шевченківській Миколаївської області;

Нивотрудівській, Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській Вакулівській Дніпропетровської області.

Повний перелік населених пунктів у громадах, залучених до програми, можна уточнити у команди проєкту.

Оголошення. Джерело: ГО Південна стратегія розвитку

Що входить у допомогу та як отримати

Домогосподарства Дніпропетровщини, відібрані в рамках програми, отримають один із двох рівноцінних за грошовим еквівалентом варіантів допомоги:

набори — теплицю, мотоблок, систему крапельного зрошення — залежно від потреб;

грошову допомогу у сумі 29 тис. грн на розвиток іншої форми агровиробництва.

Зокрема, на Херсонщині та Миколаївщині домогосподарства, які пройдуть відбір, зможуть отримати один із трьох вказаних наборів або фіндопомогу. Також жителі відповідних громад зможуть опанувати нову професію з гарантованим працевлаштуванням та стипендією від World Food Programme.

Окрім того, домогосподарства візьмуть участь у спецтренінгах із ведення господарства та ефективного застосування ресурсів.

Деталі можна уточнити у громадській організації "Південна стратегія розвитку" у будні з 10:00 до 18:00:

feedback@ustrategy.org;

0800302037.

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