Виплати від Швейцарії — хто і де отримає до 20 тис. доларів допомоги

Американські долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corpsу приймає заявки від жителів чотирьох областей на надання грошової допомоги в рамках Програми підтримки економічної стійкості України, яку реалізовують за фінансової підтримки Швейцарії. Максимально українці зможуть отримати 20 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба організації, що працює в Україні.

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Умови програми допомоги від Mercy Corps

Програма від Mercy Corps має на меті надати підтримку малому та середньому бізнесу, що постраждав від війни. Організація вже третій рік поспіль надає фінансову допомогу підприємцям в рамках програми економічної стійкості.

"Ініціатива реалізується Mercy Corps у партнерстві з громадською організацією West Ukraine Digital... за фінансової підтримки Швейцарії, що надана через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC)", — йдеться у повідомленні.

Проєкт втілюють у реальність у таких регіонах:

у Київській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Дніпропетровській області.

Всі охочі взяти участь у програмі мають відповідати таким вимогам:

зобов'язані створити або зберегти щонайменше три робочі місця;

співфінансувати свою бізнес-ідею.

Пріоритет отримає бізнес, що вимагає відновлення після отриманих збитків в результаті війни, а також ініціативи з потенціалом до розширення.

Сума фінансової підтримки та як отримати

За даними організаторів, малому та середньому бізнесу, що постраждав від війни, надаватимуть різну допомогу, проте не більше 20 тис. доларів. Гроші можна буде використати на відновлення та розвиток бізнес-діяльності.

Зареєструватися в програмі можна онлайн на порталі Mercy Corps.

Зокрема, підприємці повинні заповнити коротку анкету та надати свій бізнес-план під час фінального етапу.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН приймає заявки на надання фіндопомоги у Дніпропетровській області. Виплати у майже 11 тис. грн доступні вразливим категоріям людей.

Також ми розповідали про те, що в Україні запрацювала програма підтримки від Норвезької ради у справах біженців. Цього разу бюджет обмежений, тому кошти отримають тільки ті, хто цього найбільше потребує.