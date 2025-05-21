Выплаты для переселенцев в мае — как принять участие в программе Caritas Odessa UGCC

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одессе и области доступна денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от благотворительной организации Caritas Odesa UGCC. Речь идет о предоставлении средств на аренду жилья.

Об этом сообщается в материалах пресс-службы БО Caritas Odessa UGCC.

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Условия программы помощи для переселенцев

Как отмечается, речь идет о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" по предоставлению финпомощи на аренду жилья для внутренних переселенцев в Одессе и области.

Целью соответствующего проекта является поддержка семей ВПЛ после вынужденного переезда и помощь в интеграции в новые громады.

В рамках проекта предусмотрено следующее:

компенсации на расходы за арендованную недвижимость и коммунальные услуги сроком до шести месяцев;

внутренние переселенцы должны самостоятельно найти жилье;

в течение всего периода помощи кейс-менеджеры будут оказывать сопровождение для семей и поддержку в интеграции в новую среду.

Кто и как сможет подать заявку

Помощь будет предоставлена для таких категорий:

переселенцы, проживающие в местах коллективного проживания;

ВПЛ, которым грозит выселение из арендованного жилья;

новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в Одессе и области с августа 2024 года;

внутренние переселенцы, которым нужна защита (домашнее насилие).

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Также нужно подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка внутренних переселенцев;

документ, где подтверждается уязвимость (при наличии);

справка о доходах (ОК-5, ОК-7);

договор аренды жилья;

документы на право собственности арендованной недвижимости (фотокопии).

"После ее заполнения с вами свяжется представитель Каритас и пригласит на собеседование... Важно! Для участия в программе заявитель должен осознавать необходимость постепенного перехода к самостоятельной оплате аренды жилья после завершения периода компенсации", — говорится в сообщении.

Детали можно уточнить по телефону горячей линии в будни с 09:30 до 16:00: 0 800 336 734.

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