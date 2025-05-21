Выплаты для переселенцев в мае — как принять участие в программе Caritas Odessa UGCC

Выплаты от Caritas Odessa UGCC в мае — кто может подать заявку
В Одессе и области доступна денежная помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от благотворительной организации Caritas Odesa UGCC. Речь идет о предоставлении средств на аренду жилья.
Об этом сообщается в материалах пресс-службы БО Caritas Odessa UGCC.
Условия программы помощи для переселенцев
Как отмечается, речь идет о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" по предоставлению финпомощи на аренду жилья для внутренних переселенцев в Одессе и области.
Целью соответствующего проекта является поддержка семей ВПЛ после вынужденного переезда и помощь в интеграции в новые громады.
В рамках проекта предусмотрено следующее:
- компенсации на расходы за арендованную недвижимость и коммунальные услуги сроком до шести месяцев;
- внутренние переселенцы должны самостоятельно найти жилье;
- в течение всего периода помощи кейс-менеджеры будут оказывать сопровождение для семей и поддержку в интеграции в новую среду.
Кто и как сможет подать заявку
Помощь будет предоставлена для таких категорий:
- переселенцы, проживающие в местах коллективного проживания;
- ВПЛ, которым грозит выселение из арендованного жилья;
- новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в Одессе и области с августа 2024 года;
- внутренние переселенцы, которым нужна защита (домашнее насилие).
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.
Также нужно подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка внутренних переселенцев;
- документ, где подтверждается уязвимость (при наличии);
- справка о доходах (ОК-5, ОК-7);
- договор аренды жилья;
- документы на право собственности арендованной недвижимости (фотокопии).
"После ее заполнения с вами свяжется представитель Каритас и пригласит на собеседование... Важно! Для участия в программе заявитель должен осознавать необходимость постепенного перехода к самостоятельной оплате аренды жилья после завершения периода компенсации", — говорится в сообщении.
Детали можно уточнить по телефону горячей линии в будни с 09:30 до 16:00: 0 800 336 734.
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