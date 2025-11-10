Міжнародні виплати — кому з українців передбачена допомога від 7 до 20 тис. євро

Виплати від 7 тис. євро — кому передбачена допомога від ФРН
У листопаді 2025 року Міжнародна організація з міграції (МОМ), що є частиною системи ООН, оголосила нову грантову програму за підтримки Німеччини для українських мікро- та малих підприємств. В її рамках можна буде отримати кошти на розвиток бізнесу під час воєнного стану.
Хто і де зможе долучитися до програми допомоги
Згідно з інформацією, нова грантова програма від Міжнародної організації з міграції для українських мікро- та малих підприємств охопить три регіони. Йдеться про:
- Київський;
- Чернігівський;
- Сумський.
Програма МОМ покликана надати фінансову підтримку підприємствам, які будуть готові створити додаткові робочі місця для громадян.
Взяти участь у проєкті зможуть чинні підприємці у разі дотримання таких умов:
- бізнес зареєстрований щонайменше рік тому;
- підприємства належать громадянам України;
- є готовність створити нові робочі місця (щонайменше одне для мікро- або три — для малих підприємств).
Розмір грантової допомоги в межах програми від Міжнародної організації з міграції буде різнитися залежно від виду підприємства:
- Для мікропідприємств — передбачена допомога до 7 тис. євро.
- Для малих підприємств — гарантують виплати до 20 тис. євро.
Правила реєстрації у грантовій програмі
Всі охочі, хто підпадатиме під умови, зможуть долучитися до програми, подавши спеціальну онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 31 січня 2026 року або до вичерпання наявного обсягу коштів.
Уточнити деталі щодо дії програми можна у МОМ, написавши листа з темою "SME_2025".
"Грантові заявки розглядаються на постійній основі до 31 січня 2026 року. МОМ щомісяця проводить перегляд заявок та запрошує відібраних заявників для презентації бізнес-планів. Ми плануємо розглядати заявки з попереднього місяця протягом перших двох тижнів наступного місяця.Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами", — йдеться у повідомленні.
Нова грантова програма є частиною проєкту Міжнародної організації з міграції "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW.
