Міжнародні виплати — кому з українців передбачена допомога від 7 до 20 тис. євро

Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року Міжнародна організація з міграції (МОМ), що є частиною системи ООН, оголосила нову грантову програму за підтримки Німеччини для українських мікро- та малих підприємств. В її рамках можна буде отримати кошти на розвиток бізнесу під час воєнного стану.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе долучитися до програми допомоги

Згідно з інформацією, нова грантова програма від Міжнародної організації з міграції для українських мікро- та малих підприємств охопить три регіони. Йдеться про:

Київський;

Чернігівський;

Сумський.

Програма МОМ покликана надати фінансову підтримку підприємствам, які будуть готові створити додаткові робочі місця для громадян.

Взяти участь у проєкті зможуть чинні підприємці у разі дотримання таких умов:

бізнес зареєстрований щонайменше рік тому;

підприємства належать громадянам України;

є готовність створити нові робочі місця (щонайменше одне для мікро- або три — для малих підприємств).

Розмір грантової допомоги в межах програми від Міжнародної організації з міграції буде різнитися залежно від виду підприємства:

Для мікропідприємств — передбачена допомога до 7 тис. євро. Для малих підприємств — гарантують виплати до 20 тис. євро.

Правила реєстрації у грантовій програмі

Всі охочі, хто підпадатиме під умови, зможуть долучитися до програми, подавши спеціальну онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 31 січня 2026 року або до вичерпання наявного обсягу коштів.

Уточнити деталі щодо дії програми можна у МОМ, написавши листа з темою "SME_2025".

"Грантові заявки розглядаються на постійній основі до 31 січня 2026 року. МОМ щомісяця проводить перегляд заявок та запрошує відібраних заявників для презентації бізнес-планів. Ми плануємо розглядати заявки з попереднього місяця протягом перших двох тижнів наступного місяця.Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами", — йдеться у повідомленні.

Нова грантова програма є частиною проєкту Міжнародної організації з міграції "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW.

Раніше ми писали, що в листопаді UNHCR Ukraine виплатить допомогу для малозабезпечних громадян. Програма передбачає надання 10,8 тис. грн.

Також ми розповідали про те, хто може отримати право на щомісячну допомогу на комунальні послуги у розмірі 450 грн. Кошти нададуть в рамках програми підтримки переселенців.