Виплати від 7 тис. євро — кому передбачена допомога від ФРН

Дата публікації: 10 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:02
Міжнародні виплати — кому з українців передбачена допомога від 7 до 20 тис. євро
Валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року Міжнародна організація з міграції (МОМ), що є частиною системи ООН, оголосила нову грантову програму за підтримки Німеччини для українських мікро- та малих підприємств. В її рамках можна буде отримати кошти на розвиток бізнесу під час воєнного стану.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто і де зможе долучитися до програми допомоги

Згідно з інформацією, нова грантова програма від Міжнародної організації з міграції для українських мікро- та малих підприємств охопить три регіони. Йдеться про:

  • Київський;
  • Чернігівський;
  • Сумський.

Програма МОМ покликана надати фінансову підтримку підприємствам, які будуть готові створити додаткові робочі місця для громадян.

Взяти участь у проєкті зможуть чинні підприємці у разі дотримання таких умов:

  • бізнес зареєстрований щонайменше рік тому;
  • підприємства належать громадянам України; 
  • є готовність створити нові робочі місця (щонайменше одне для мікро- або три — для малих підприємств).

Розмір грантової допомоги в межах програми від Міжнародної організації з міграції буде різнитися залежно від виду підприємства: 

  1. Для мікропідприємств — передбачена допомога до 7 тис. євро.
  2. Для малих підприємств — гарантують виплати до 20 тис. євро.

Правила реєстрації у грантовій програмі

Всі охочі, хто підпадатиме під умови, зможуть долучитися до програми, подавши спеціальну онлайн-заявку. Реєстрація триватиме до 31 січня 2026 року або до вичерпання наявного обсягу коштів. 

Уточнити деталі щодо дії програми можна у МОМ, написавши листа з темою "SME_2025". 

"Грантові заявки розглядаються на постійній основі до 31 січня 2026 року. МОМ щомісяця проводить перегляд заявок та запрошує відібраних заявників для презентації бізнес-планів. Ми плануємо розглядати заявки з попереднього місяця протягом перших двох тижнів наступного місяця.Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами", — йдеться у повідомленні.

Нова грантова програма є частиною проєкту Міжнародної організації з міграції "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW. 

Раніше ми писали, що в листопаді UNHCR Ukraine виплатить допомогу для малозабезпечних громадян. Програма передбачає надання 10,8 тис. грн.  

Також ми розповідали про те, хто може отримати право на щомісячну допомогу на комунальні послуги у розмірі 450 грн. Кошти нададуть в рамках програми підтримки переселенців.  

виплати фінансова допомога бізнес гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
