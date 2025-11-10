Международные выплаты — кому из украинцев предусмотрена помощь от 7 до 20 тыс. евро

Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года Международная организация по миграции (МОМ), являющаяся частью системы ООН, объявила новую грантовую программу при поддержке Германии для украинских микро- и малых предприятий. В ее рамках можно будет получить средства на развитие бизнеса во время военного положения.

Кто и где сможет присоединиться к программе помощи

Согласно информации, новая грантовая программа от Международной организации по миграции для украинских микро- и малых предприятий охватит три региона. Речь идет о:

Киевском;

Черниговском;

Сумском.

Программа МОМ призвана оказать финансовую поддержку предприятиям, которые будут готовы создать дополнительные рабочие места для граждан.

Принять участие в проекте смогут действующие предприниматели в случае соблюдения следующих условий:

бизнес зарегистрирован не менее года назад;

предприятия принадлежат гражданам Украины;

есть готовность создать новые рабочие места (минимум одно для микро- или три — для малых предприятий).

Размер грантовой помощи в рамках программы от Международной организации по миграции будет различаться в зависимости от вида предприятия:

Для микропредприятий — предусмотрена помощь до 7 тыс. евро. Для малых предприятий — гарантируют выплаты до 20 тыс. евро.

Правила регистрации в грантовой программе

Все желающие, кто будет подпадать под условия, смогут присоединиться к программе, подав специальную онлайн-заявку. Регистрация продлится до 31 января 2026 года или до исчерпания имеющегося объема средств.

Уточнить детали относительно действия программы можно в МОМ, написав письмо с темой "SME_2025".

"Грантовые заявки рассматриваются на постоянной основе до 31 января 2026 года. МОМ ежемесячно проводит просмотр заявок и приглашает отобранных заявителей для презентации бизнес-планов. Мы планируем рассматривать заявки из предыдущего месяца в течение первых двух недель следующего месяца. Организаторы свяжутся только с отобранными претендентами", — говорится в сообщении.

Новая грантовая программа является частью проекта Международной организации по миграции "Жизнеспособность +: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Его финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии через Банк развития KfW.

