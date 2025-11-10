Виплати від UNHCR Ukraine — де доступні гроші для малозабезпечених громадян

Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

11 листопада 2025 року деякі малозабезпечні громадяни зможуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Такою можливістю зможуть скористатися жителі однієї з громад, що регулярно зазнає російських атак.

Про це інформують представники організації у Telegram.

Хто зможе отримати фіндопомогу у листопаді

За оприлюдненою інформацією, виплати будуть доступні для малозабезпечених громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців у місті Охтирка Сумської області. А саме:

Громадян-ВПО з терміном переміщення по країні в останні шість місяців, якщо не отримували аналогічної допомоги за попередні три місяці. Біженців, які прибули з-за кордону після виїзду з 24 лютого 2022 року, якщо не мали подібної допомоги останні три місяці.

Важливо також відповідати вимозі щодо соціально-економічного рівня. Дохід претендентів на виплати не повинен бути вищим 5,4 тис. грн (на одну людину).

Серед тих, кому будуть надані виплати:

громадяни, які самостійно виховують малолітніх дітей (до 18 років) чи мають на утриманні осіб похилого віку (від 55 років);

люди похилого віку, яким більш ніж 55 років;

громадяни старшого віку, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;

люди з особливими потребами, зокрема, йдеться про важкі хвороби/інвалідність.

Правила реєстрації на виплати та сума допомоги

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, можуть вже зараз записатись у чергу для реєстрації у місті Охтирка на 11 листопада 2025 року за номером телефону: 063 182 68 38.

Надалі необхідно буде підготувати на кожного члена родини оригінали документів. Йдеться про:

паспорт, інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

довідка переселенця (якщо є);

банківський рахунок заявника;

свідоцтво про народження (на кожну дитину);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за потреби);

посвідчення/медичні довідки у разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).

Під час подачі документів мають бути присутні всі члени родини, окрім маломобільних осіб.

У разі затвердження права на виплати кожному члену родини виплатять по 10,8 тис. грн (у розрахунку 3,6 тис. грн за три місяці).



