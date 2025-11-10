Відео
Україна
UNHCR надасть гроші малозабезпеченим громадянам — подробиці

UNHCR надасть гроші малозабезпеченим громадянам — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:05
Виплати від UNHCR Ukraine — де доступні гроші для малозабезпечених громадян
Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

11 листопада 2025 року деякі малозабезпечні громадяни зможуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Такою можливістю зможуть скористатися жителі однієї з громад, що регулярно зазнає російських атак. 

Про це інформують представники організації у Telegram.

Читайте також:

Хто зможе отримати фіндопомогу у листопаді

За оприлюдненою інформацією, виплати будуть доступні для малозабезпечених громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців у місті Охтирка Сумської області. А саме:

  1. Громадян-ВПО з терміном переміщення по країні в останні шість місяців, якщо не отримували аналогічної допомоги за попередні три місяці.
  2. Біженців, які прибули з-за кордону після виїзду з 24 лютого 2022 року, якщо не мали подібної допомоги останні три місяці.

Важливо також відповідати вимозі щодо соціально-економічного рівня. Дохід претендентів на виплати не повинен бути вищим 5,4 тис. грн (на одну людину).

Серед тих, кому будуть надані виплати: 

  • громадяни, які самостійно виховують малолітніх дітей (до 18 років) чи мають на утриманні осіб похилого віку (від 55 років);
  • люди похилого віку, яким більш ніж 55 років;
  • громадяни старшого віку, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;
  • люди з особливими потребами, зокрема, йдеться про важкі хвороби/інвалідність.

Правила реєстрації на виплати та сума допомоги

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, можуть вже зараз записатись у чергу для реєстрації у місті Охтирка на 11 листопада 2025 року за номером телефону: 063 182 68 38.

Надалі необхідно буде підготувати на кожного члена родини оригінали документів. Йдеться про:

  • паспорт, інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • довідка переселенця (якщо є);
  • банківський рахунок заявника;
  • свідоцтво про народження (на кожну дитину);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за потреби);
  • посвідчення/медичні довідки у разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).

Під час подачі документів мають бути присутні всі члени родини, окрім маломобільних осіб.

У разі затвердження права на виплати кожному члену родини виплатять по 10,8 тис. грн (у розрахунку 3,6 тис. грн за три місяці).
 
Раніше ми писали про новий етап втілення урядового проєкту з надання базової соціальної підтримки. Йдеться про виплату у сумі до 4,5 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українська молодь може долучитися до проєкту допомоги від Finn Church Aid (FCA). В його рамках учасники отримають до 117 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
