Виплати від UNHCR Ukraine — де доступні гроші для малозабезпечених громадян

UNHCR надасть гроші малозабезпеченим громадянам — подробиці
11 листопада 2025 року деякі малозабезпечні громадяни зможуть отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Такою можливістю зможуть скористатися жителі однієї з громад, що регулярно зазнає російських атак.
Про це інформують представники організації у Telegram.
Хто зможе отримати фіндопомогу у листопаді
За оприлюдненою інформацією, виплати будуть доступні для малозабезпечених громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців у місті Охтирка Сумської області. А саме:
- Громадян-ВПО з терміном переміщення по країні в останні шість місяців, якщо не отримували аналогічної допомоги за попередні три місяці.
- Біженців, які прибули з-за кордону після виїзду з 24 лютого 2022 року, якщо не мали подібної допомоги останні три місяці.
Важливо також відповідати вимозі щодо соціально-економічного рівня. Дохід претендентів на виплати не повинен бути вищим 5,4 тис. грн (на одну людину).
Серед тих, кому будуть надані виплати:
- громадяни, які самостійно виховують малолітніх дітей (до 18 років) чи мають на утриманні осіб похилого віку (від 55 років);
- люди похилого віку, яким більш ніж 55 років;
- громадяни старшого віку, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;
- люди з особливими потребами, зокрема, йдеться про важкі хвороби/інвалідність.
Правила реєстрації на виплати та сума допомоги
Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, можуть вже зараз записатись у чергу для реєстрації у місті Охтирка на 11 листопада 2025 року за номером телефону: 063 182 68 38.
Надалі необхідно буде підготувати на кожного члена родини оригінали документів. Йдеться про:
- паспорт, інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний номер;
- довідка переселенця (якщо є);
- банківський рахунок заявника;
- свідоцтво про народження (на кожну дитину);
- документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за потреби);
- посвідчення/медичні довідки у разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).
Під час подачі документів мають бути присутні всі члени родини, окрім маломобільних осіб.
У разі затвердження права на виплати кожному члену родини виплатять по 10,8 тис. грн (у розрахунку 3,6 тис. грн за три місяці).
