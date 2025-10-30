Виплати для молоді до 117 тис. грн — де стартує проєкт за фінпідтримки Фінляндії

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Молодь у низці українських громад може долучитися до нового проєкту допомоги, що реалізується завдяки підтримці фінської міжнародної гуманітарної організації Finn Church Aid (FCA). В його рамках учасникам нададуть гранти.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".

Що варто знати про нову грантову допомогу для молоді

Йдеться про проєкт від БФ "Карітас Полтава" під назвою "Молодь в дії: школа молодіжного підприємництва", що реалізується за підтримки Finn Church Aid (FCA) — найбільшої фінської міжнародної гуманітарної організації. Її заснували у Фінляндії після Другої світової війни та наразі функціонує в 13 країнах світу.

Новий проєкт для молоді покликаний підтримати бізнес-ініціативи громадян до 30 років. Навчальні сесії мають допомогти отримати практичні знання для розвитку власного мікро-бізнесу.

Учасникам нададуть можливість долучитися до тренінгів, навчально-екскурсійного візиту, отримати менторський супровід від Школи підприємництва.

Пріоритет матимуть внутрішні переселенці в сільській місцевості та місцеві мешканці. Також необхідно мати категорії вразливості домогосподарств (інвалідність, самотні чи багатодітні батьки, родини з вагітними жінками, домогосподарства, які втратили годувальника під час періоду воєнного стану, постраждалі від війни, учасники бойових дій).

Взяти участь можуть жителі:

Полтавської, Білицької, Диканьської, Котелевської, Нехворощанської, Новосанжарської, Опішнянської та Скороходівської громад у Полтавській області; Ніжинської, Чернігівської, Талалаївської, Прилуцької і Сосницької громад у Чернігівській області.

Що необхідно для участі у проєкті

Для того, щоб взяти участь у грантовій програмі, необхідно пройти усі навчальні тренінги та підготувати бізнес-план (заявку на грант).

"По завершенні навчання та за умови підготовки і захисту бізнес-плану учасники також зможуть зареєструватися на грант у розмірі до 117 000 грн для започаткування або розвитку власної справи! Термін проведення тренінгів: листопад-грудень. Графік навчань та точні адреси проведення буде повідомлено пізніше", — йдеться у повідомленні.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну анкету.

Деталі можна дізнатися за контактними номерами телефонів:

+38 050 386 4337 в Полтавській області;

+38 099 414 2859 в Чернігівській області.

