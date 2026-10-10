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Головна Фінанси Виплати від 7 000 грн: як оформити клієнтам ПриватБанку

Виплати від 7 000 грн: як оформити клієнтам ПриватБанку

Ua ru
10 жовтня 2026 07:01
ПриватБанк нараховує на окремі картки виплати від 7 000 грн: хто може скористатися
Перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державному "ПриватБанку" клієнти можуть оформити нові виплати на дітей у рамках урядової програми підтримки родин. Передбачається відкриття єдиного спеціального рахунку для надходження цільової грошової допомоги від держави від 7 000 грн.  

Про те, які виплати доступні та як оформити через держбанк, розповідають Новини.LIVE.

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Які види допомоги передбачені для клієнтів ПриватБанку 

За інформацією держфінустанови, ПриватБанк є уповноваженим для відкриття спеціальних рахунків для надходження основних виплат. 

Зокрема, до списку увійдуть оновлені позиції. Йдеться про нові цьогорічні ініціативи від держави, покликані підтримати українське батьківство: 

  1. Щомісячну допомогу на дітей до одного року із виплатами від 7 000 грн та 10 500 грн на дітей, які мають групи інвалідності;
  2. Програму "єЯсла" для працевлаштованих батьків, які зайняті повний робочий день і мають дітей до трирічного віку. Сума встановлена на рівні 8 000 грн на одну дитину та 12 000 грн на дитину з групою інвалідності;
  3. Одноразову виплату за програмою "Пакунок малюка" у сумі 8 4351 грн.

Як оформити виплати через ПриватБанк

Як пояснили у фінустанові, батькам більше не потрібно оформлювати різні рахунки чи карти для різних видів держдопомоги. 

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Тепер достатньо відкрити спецрахунок "Турбота про дитину" в ПриватБанку та почати отримувати виплати на "Дія.Картку".

Для оформлення виплат необхідно виконати кілька кроків. Йдеться про:

  • Відкриття цифрової "Дія.Картки" Mastercard від банку у "Приват24";
  • Підключення до нього рахунку "Турбота про дитину";
  • Обрання у застосунку "Дія" відповідного сервісу;
  • Зазначення цієї картки для зарахування коштів.

Інші можливості для клієнтів ПриватБанку

Також завдяки співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard клієнти ПриватБанку з "Дія.Картками" зможуть мати додаткову вигоду у 10% кешбеку під час оплати покупок за держпрограмою "Турбота про дитину".

Для отримання додаткової переваги необхідно:

  • відкривши картку, зайти у "Приват24";
  • обрати опцію програми лояльності "Привіт";
  • активувати пропозицію у 10% кешбеку.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени ПриватБанк може нарахувати значні суми коштів. Компенсації стануть можливі у разі придбання квитків на проїзд через онлайн-сервіси. Важливо робити оплати картками від системи Visa. Сума квитка на автобус або поїзд має бути не менш ніж 900 грн. 

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні у ПриватБанку можна буде отримати грошові сертифікати. Заохочення номіналом 1 000 грн передбачені для фізособ-підприємців. Ще будуть доступні інші цінні подарунки, зокрема річний запас пального. 

виплати ПриватБанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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