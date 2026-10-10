ПриватБанк нараховує на окремі картки виплати від 7 000 грн: хто може скористатися

Виплати від 7 000 грн: як оформити клієнтам ПриватБанку
У жовтні 2026 року у державному "ПриватБанку" клієнти можуть оформити нові виплати на дітей у рамках урядової програми підтримки родин. Передбачається відкриття єдиного спеціального рахунку для надходження цільової грошової допомоги від держави від 7 000 грн.
Про те, які виплати доступні та як оформити через держбанк, розповідають Новини.LIVE.
Які види допомоги передбачені для клієнтів ПриватБанку
За інформацією держфінустанови, ПриватБанк є уповноваженим для відкриття спеціальних рахунків для надходження основних виплат.
Зокрема, до списку увійдуть оновлені позиції. Йдеться про нові цьогорічні ініціативи від держави, покликані підтримати українське батьківство:
- Щомісячну допомогу на дітей до одного року із виплатами від 7 000 грн та 10 500 грн на дітей, які мають групи інвалідності;
- Програму "єЯсла" для працевлаштованих батьків, які зайняті повний робочий день і мають дітей до трирічного віку. Сума встановлена на рівні 8 000 грн на одну дитину та 12 000 грн на дитину з групою інвалідності;
- Одноразову виплату за програмою "Пакунок малюка" у сумі 8 4351 грн.
Як оформити виплати через ПриватБанк
Як пояснили у фінустанові, батькам більше не потрібно оформлювати різні рахунки чи карти для різних видів держдопомоги.
Тепер достатньо відкрити спецрахунок "Турбота про дитину" в ПриватБанку та почати отримувати виплати на "Дія.Картку".
Для оформлення виплат необхідно виконати кілька кроків. Йдеться про:
- Відкриття цифрової "Дія.Картки" Mastercard від банку у "Приват24";
- Підключення до нього рахунку "Турбота про дитину";
- Обрання у застосунку "Дія" відповідного сервісу;
- Зазначення цієї картки для зарахування коштів.
Інші можливості для клієнтів ПриватБанку
Також завдяки співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard клієнти ПриватБанку з "Дія.Картками" зможуть мати додаткову вигоду у 10% кешбеку під час оплати покупок за держпрограмою "Турбота про дитину".
Для отримання додаткової переваги необхідно:
- відкривши картку, зайти у "Приват24";
- обрати опцію програми лояльності "Привіт";
- активувати пропозицію у 10% кешбеку.
Як повідомляли Новини.LIVE, восени ПриватБанк може нарахувати значні суми коштів. Компенсації стануть можливі у разі придбання квитків на проїзд через онлайн-сервіси. Важливо робити оплати картками від системи Visa. Сума квитка на автобус або поїзд має бути не менш ніж 900 грн.
Також Новини.LIVE писали, що у жовтні у ПриватБанку можна буде отримати грошові сертифікати. Заохочення номіналом 1 000 грн передбачені для фізособ-підприємців. Ще будуть доступні інші цінні подарунки, зокрема річний запас пального.