ПриватБанк з жовтня почне надавати грошові сертифікати на 1 000 грн: які умови

Сертифікати на 1 000 грн: кому ПриватБанк обіцяє винагороди
У жовтні 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" почне надавати грошові сертифікати на 1 000 грн щомісяця. Таке гарантоване заохочення, а також низка інших цінних подарунків, передбачені як винагорода для
фізособ-підприємців, які вперше відкриють рахунки ФОП онлайн під час дії акції.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.
Як отримати у ПриватБанку 1 000 грн у жовтні
За даними держфінустанови, йдеться про дію у банку нової заохочувальної програми, в рамках якої клієнти зможуть отримати грошові сертифікати та взяти участь у щомісячному розіграші призів.
Долучитися до програми можуть фізичні особи-підприємці, які вперше відкриють рахунки ФОП онлайн у ПриватБанку з карткою міжнародної платіжної системи Mastercard.
За умови здійснення певної суми розрахунків усіх учасників акції від ПриватБанку чекатиме винагорода:
- Гарантовані заохочення: щомісяця надання сертифікатів giftmall номіналом 1 000 грн (отримають перші 200 клієнтів);
- Ключове заохочення: щомісяця розіграють EcoFlow, MacBook і річний запас пального (по одиниці).
Згідно з правилами, один учасник протягом акції зможе отримати тільки одне гарантоване та головне заохочення.
Як взяти участь в акційному розіграші від ПриватБанку
У банку розповіли, що долучитися до ініціативи можна, виконавши кілька кроків без попередньої реєстрації. А саме:
- У період дії акції необхідно відкрити рахунок ФОП у тарифі "Бізнес Старт" (для ФОП ІТ — тариф IT-Expert) онлайн із картою Mastercard;
- Після цього потрібно розрахуватися бізнес-карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті.
Якщо сума розрахунку становитиме від 15 000 грн на місяць: для перших 200 учасників кожного місяця надаватимуть сертифікати.
Якщо сума від 30 000 грн на місяць — відбудеться щомісячний розіграш головних призів (зарядна станція, MacBook, пальне).
У які терміни будуть проводити розіграші
Як повідомили у фінустанові, очікується кілька хвиль розіграшів:
- Перший етап — з 1 до 31 жовтня 2026 року;
- Другий етап — з 1 до 30 листопада 2026 року;
- Третій етап — з 1 до 31 грудня 2026 року.
Водночас обнулення обігу будуть здійснювати першого числа щомісяця.
Кожному переможцеві надійде сповіщення у застосунку "Приват24" або на e-mail.
Як повідомляли Новини.LIVE, до середини листопада у ПриватБанку є можливість отримати грошові сертифікати. У разі придбання з картки Visa квитків через онлайн-сервіси можна отримати гроші на гірський відпочинок. Максимально обіцяють нарахувати 100 000 грн.
Також Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку можна отримати компенсації за здійснення розрахунків через застосунок/портал "Приват24". За сім таких платежів клієнти візмуть участь в розіграші 100% кешбеку. Максимально банк нарахує 5 000 грн. Очікується, що оберуть за час дії програми 300 переможців.