ПриватБанк з жовтня почне надавати грошові сертифікати на 1 000 грн: які умови

Перехожий на тлі відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" почне надавати грошові сертифікати на 1 000 грн щомісяця. Таке гарантоване заохочення, а також низка інших цінних подарунків, передбачені як винагорода для

фізособ-підприємців, які вперше відкриють рахунки ФОП онлайн під час дії акції.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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Як отримати у ПриватБанку 1 000 грн у жовтні

За даними держфінустанови, йдеться про дію у банку нової заохочувальної програми, в рамках якої клієнти зможуть отримати грошові сертифікати та взяти участь у щомісячному розіграші призів.

Долучитися до програми можуть фізичні особи-підприємці, які вперше відкриють рахунки ФОП онлайн у ПриватБанку з карткою міжнародної платіжної системи Mastercard.

За умови здійснення певної суми розрахунків усіх учасників акції від ПриватБанку чекатиме винагорода:



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Гарантовані заохочення: щомісяця надання сертифікатів giftmall номіналом 1 000 грн (отримають перші 200 клієнтів); Ключове заохочення: щомісяця розіграють EcoFlow, MacBook і річний запас пального (по одиниці).

Згідно з правилами, один учасник протягом акції зможе отримати тільки одне гарантоване та головне заохочення.

Як взяти участь в акційному розіграші від ПриватБанку

У банку розповіли, що долучитися до ініціативи можна, виконавши кілька кроків без попередньої реєстрації. А саме:

У період дії акції необхідно відкрити рахунок ФОП у тарифі "Бізнес Старт" (для ФОП ІТ — тариф IT-Expert) онлайн із картою Mastercard;

Після цього потрібно розрахуватися бізнес-карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті.

Якщо сума розрахунку становитиме від 15 000 грн на місяць: для перших 200 учасників кожного місяця надаватимуть сертифікати.

Якщо сума від 30 000 грн на місяць — відбудеться щомісячний розіграш головних призів (зарядна станція, MacBook, пальне).

У які терміни будуть проводити розіграші

Як повідомили у фінустанові, очікується кілька хвиль розіграшів:

Перший етап — з 1 до 31 жовтня 2026 року;

Другий етап — з 1 до 30 листопада 2026 року;

Третій етап — з 1 до 31 грудня 2026 року.

Водночас обнулення обігу будуть здійснювати першого числа щомісяця.

Кожному переможцеві надійде сповіщення у застосунку "Приват24" або на e-mail.

Як повідомляли Новини.LIVE, до середини листопада у ПриватБанку є можливість отримати грошові сертифікати. У разі придбання з картки Visa квитків через онлайн-сервіси можна отримати гроші на гірський відпочинок. Максимально обіцяють нарахувати 100 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку можна отримати компенсації за здійснення розрахунків через застосунок/портал "Приват24". За сім таких платежів клієнти візмуть участь в розіграші 100% кешбеку. Максимально банк нарахує 5 000 грн. Очікується, що оберуть за час дії програми 300 переможців.