ПриватБанк вимагає від деяких клієнтів важливі документи: список

Перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" може вводити обмеження на банківські рахунки клієнтів, зокрема, на кошти нерезидентів України у рамках чинного законодавства щодо фінансового моніторингу. Відомо, коли загрожує блокування коштів та які важливі документи допоможуть скасувати обмеження.

Про особливості правил банку для нерезидентів України розповідає редакція Новини.LIVE.

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Через які загрози ПриватБанк може блокувати рахунки

У 2026 році держбанк продовжує виконувати обов'язок щодо здійснення перевірок у разі появи підозр щодо легальності фінансових операцій. Такі правила поширюються як на резидентів, так і нерезидентів України.

Банк діє у рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно зі ст. 20 цього закону, обов'язковій перевірці підлягають:

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фінансові операції на суму від 400 000 грн;

операції на суму від 55 000 грн, ініційовані суб'єктами, які проводять лотереї/азартні ігри;

операції, які менші за визначені пороги та відповідають 70 критеріям згідно з Постановою Нацбанку №65.

Також банк може запитати підтвердження коштів і в інших випадках, з-поміж яких:

значна кількість переказів (наприклад, 100 поповнень рахунку за добу);

зняття готівкою більш ніж 50% коштів, що надходять;

різка зміна сум надходжень (наприклад, за зарплати 30 000 грн людині надійшли 200 000 грн);

нехарактерні фінансові транзакції (купівля криптовалюти, якщо до цього таких операцій не було, здійснення розрахунків за кордоном без виїзду за межі країни);

відкриття значної кількості карток і рахунків без явної потреби;

регулярні надходження/перекази на один і той же рахунок в однаковій сумі;

фіноперації з особами з країн-агресорів/офшорних зон.

Які документи вимагає ПриватБанк від нерезидентів

За правилами, для зняття блокування банк запитує додаткові документи для підтвердження законності джерел доходів.

Якщо йдеться про нерезидентів країни, то з огляду на вид доходу, необхідно буде подати такі документи:

Доходи: податкову декларацію з країни реєстрації/бізнесу (останній звітний період). Вона має містити відмітку контролюючого органу про одержання. Робота: довідку або договір з компанії/виписку з банківського рахунку. Перезення готівки: митну декларацію (підписану не пізніше ніж один рік тому). Продаж майна чи бізнесу: договір купівлі-продажу майна/документи про відчуження корпоративних прав. Пасивний дохід: документи про одержання дивідендів, роялті, відсотків або доходу від купівлі цінних паперів. Інше: договір дарування/спадщину/виграш у лотерею/набуття права на скарб/страхові виплати.

У разі первинної перевірки на розблокування може піти від трьох до п’яти банківських днів, після чого банк може блокувати кошти знову для подальшої перевірки наданих документів.

Правила, які варто враховувати перед поданням пакету документів:

Період — фінустанова враховує доходи за останні три роки.

Розрахунок суми — для розрахунку беруть суму доходу, зважаючи на утримання податків і витрат на життя (30%), однак частка може бути інша.

Додатково — вищевказаний перелік документів не є вичерпним, а тому за необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з жовтня власники преміальних карток мають дотримуватися нових правил. Вони повинні будуть витрачати більшу суму коштів карткою для безкоштовного користування частиною послуг від Visa та ПриватБанку. Зміни торкнуться, зокрема, доступу до бізнес-залів, телемедицини. Водночас для нових карток залишать окремий період, за який витрати для перевірки не будуть враховувати.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти ПриватБанку восени зможуть користуватися картами для більшості фіноперацій без додаткової оплати. Проте окремі перекази, зняття готівкових коштів, поповнення рахунку та обслуговування карт передбачатимуть комісію. Її розмір залежитиме від виду операції та способу здійснення, тому за деякі дії доведеться платити більше.