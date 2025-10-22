Відео
Україна
Виплати в ЗСУ у листопаді — за яких умов доплатять 27 тис. грн

Виплати в ЗСУ у листопаді — за яких умов доплатять 27 тис. грн

Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:30
Оновлено: 14:28
Грошове забезпечення в ЗСУ у листопаді — хто отримає додатково 27 тис. грн
Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Деяким військовослужбовцям нарахують додаткові виплати у листопаді 2025 року. Йдеться про грошове заохочення до служби за контрактом у Збройних силах України, розмір якого, зокрема, може становити 27 тис. грн.

Про те, хто саме має право на грошову допомогу, розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто має право на грошове заохочення у 2025 році

Згідно із законом 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу", у листопаді на додаткову грошову допомогу зможуть розраховувати ті бійці, які долучилися до ЗСУ, уклавши контракт у жовтні.

На такі виплати є певні обмеження, адже право на них матимуть виключно ті, хто підписав контракт із Міністерством оборони вперше. 

При цьому розмір такої допомоги різниться для рядових, сержантів та офіцерів. Така виплата прив'язана до рівня прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого на січень року, коли було укладено контракт (у 2025 році — 3028 грн).

Зокрема, цьогоріч для сержантського та старшинського складу сума не змінилася і становить 27,25 тис. грн за умови укладення контракту на щонайменше три роки. Для такої категорії військових розмір виплат дорівнює дев’яти прожитковим мінімумам. Також передбачені такі рівні виплат для військових:

  • для рядового складу:

- вісім розмірів прожиткового мінімуму (24,22 тис. грн) за укладення контракту на три роки.

  • для офіцерського складу:

- десять розмірів прожиткового мінімуму (30,28 тис. грн) за укладення контракту на понад один рік.

Загалом служба в українській армії за контрактом гарантує бійцям стабільний дохід, соцпідтримку, а також право обирати місце служби. Вона є альтернативою мобілізації до ЗСУ під час воєнного стану.  

Укладати контракти на військову службу можуть як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства віком від 18 років. При цьому громадяни, які вже служать, теж можуть укласти контракт. 

Контрактна служба передбачає право на підготовку на професійному рівні та можливість підвищити кваліфікацію, що дасть змогу просуватися по службі та будувати кар’єру.

Як виплачують допомогу за перший контракт

Якщо йдеться про перше укладення контракту, то громадяни гарантовано отримають додаткову виплату, окремо від грошового забезпечення, мінімальний розмір якого становить 20,1 тис. грн. Відповідні накази затверджують командири. 

Кошти надійдуть на рахунки після набуття чинності контрактів, призначень на посади та старту військової служби.

Для того, щоб отримати таку допомогу, військові мають написати рапорт на ім’я командира.

Раніше ми писали, хто з військових зможе отримати додатково 70 тис. грн у листопаді. Такі суми нараховують за дотримання чітких умов. 

Також ми розповідали про зміни в мінімальних виплатах військовослужбовців, які можуть статися. У Раді розповіли про перемовини з партнерами про фінансування військових витрат.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
