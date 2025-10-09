Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Військові отримають по 50 тис. грн — норми нової ініціативи

Військові отримають по 50 тис. грн — норми нової ініціативи

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:52
Виплати в ЗСУ — кому з бійців після полону почнуть платити по 50 тис. грн
Людина кладе грошові купюри. Фото: Miller

Українським військовослужбовцям після повернення з російського полону держава почне виплачувати щомісячну фінансову допомогу. Йдеться про тих бійців, яким за медичними показниками буде необхідне тривале стаціонарне лікування. 

Таке право передбачене у відповідному законопроєкті, який підтримала Верховна Рада 9 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Умови надання військовим виплат після звільнення з полону 

Йдеться про ухвалення закону №13627 "Про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування", ініціатором якого виступила заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань держінвестиційних проєктів Комітету ВРУ з питань бюджету Анна Пуртова.

Як зазначив народний депутат від партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, за відповідний законопроєкт проголосували 244 народних обранці.

Нардеп уточнив, що ухвалений закон передбачатиме надання кількамісячної підтримки для українських бійців після повернення з полону. Згідно з документом:

  1. Військовим після звільнення з полону у разі необхідності тривалого лікування на стаціонарі (більш ніж 30 днів) передбачені щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн.
  2. Тривалість нарахування виплат становитиме перші три місяці лікування.
  3. Буде врегульовано механізм видачі довідок про травми/захворювання, які військові отримали під час полону для уникнення бюрократичних перепон та неоднозначного трактування норм.
виплати в ЗСУ
Картка законопроєкту №13627. Джерело: ВРУ

Гончаренко зауважив, що зараз такі виплати передбачені виключно для тих військовослужбовців, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Тоді як багато звільнених з полону бійців потребують лікування через важкі хвороби, які отримали чи загострилися, перебуваючи в російському полоні.

"Це — справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я", — зауважив нардеп.

Він додав, що також народні депутати підтримали рішення про невідкладне підписання законопроєкту №13627 про надання виплат для військових після полону.

Хто не зможе отримати виплату у 50 тис. грн

Зокрема, законопроєкт передбачає, що винагороду не зможуть отримати ті військові, яким після полону повідомлять про підозру у вчиненні військових кримінальних правопорушень (самовільне залишення місця служби, дезертирства, у разі втрати військового майна, через розголошення інформації військового характеру).

Також виплату додаткової винагороди призупинятимуть, якщо військовим повідомлять про підозру у вчиненні злочинів проти основ нацбезпеки України. 

Раніше ми повідомляли, що у жовтні 2025 року дехто з військових отримає завдяки винагородам по 170 тис. грн. Також відомо, якого рівня буде індексація. 

Ще писали, хто з військових може претендувати восени на грошову компенсацію на оренду житла. Такі виплати призначають один раз й декому почнуть нараховувати по 6 тис. грн.  

виплати ЗСУ гроші законопроєкт військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації