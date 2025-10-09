Виплати в ЗСУ — кому з бійців після полону почнуть платити по 50 тис. грн

Людина кладе грошові купюри. Фото: Miller

Українським військовослужбовцям після повернення з російського полону держава почне виплачувати щомісячну фінансову допомогу. Йдеться про тих бійців, яким за медичними показниками буде необхідне тривале стаціонарне лікування.

Таке право передбачене у відповідному законопроєкті, який підтримала Верховна Рада 9 жовтня.

Умови надання військовим виплат після звільнення з полону

Йдеться про ухвалення закону №13627 "Про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування", ініціатором якого виступила заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань держінвестиційних проєктів Комітету ВРУ з питань бюджету Анна Пуртова.

Як зазначив народний депутат від партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, за відповідний законопроєкт проголосували 244 народних обранці.

Нардеп уточнив, що ухвалений закон передбачатиме надання кількамісячної підтримки для українських бійців після повернення з полону. Згідно з документом:

Військовим після звільнення з полону у разі необхідності тривалого лікування на стаціонарі (більш ніж 30 днів) передбачені щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн. Тривалість нарахування виплат становитиме перші три місяці лікування. Буде врегульовано механізм видачі довідок про травми/захворювання, які військові отримали під час полону для уникнення бюрократичних перепон та неоднозначного трактування норм.

Картка законопроєкту №13627. Джерело: ВРУ

Гончаренко зауважив, що зараз такі виплати передбачені виключно для тих військовослужбовців, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Тоді як багато звільнених з полону бійців потребують лікування через важкі хвороби, які отримали чи загострилися, перебуваючи в російському полоні.

"Це — справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я", — зауважив нардеп.

Він додав, що також народні депутати підтримали рішення про невідкладне підписання законопроєкту №13627 про надання виплат для військових після полону.

Хто не зможе отримати виплату у 50 тис. грн

Зокрема, законопроєкт передбачає, що винагороду не зможуть отримати ті військові, яким після полону повідомлять про підозру у вчиненні військових кримінальних правопорушень (самовільне залишення місця служби, дезертирства, у разі втрати військового майна, через розголошення інформації військового характеру).

Також виплату додаткової винагороди призупинятимуть, якщо військовим повідомлять про підозру у вчиненні злочинів проти основ нацбезпеки України.

