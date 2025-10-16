Виплати в ЗСУ з 1 листопада — які вимоги щодо нарахування додаткових 70 тис. грн

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання на передовій, отримають додатково до окладу 70 тис. грн у листопаді 2025 року. Для нарахування відповідної виплати є чіткі правила, а незнання певних нюансів можуть призвести до втрати права на неї.

Вимоги щодо нарахування додаткових 70 тис. грн

За даними Міністерства оборони, відповідно до рішення уряду, фінансова виплата військовим у розмірі 70 тис. грн є додатковою винагородою до інших бойових доплат у 30-100 тис. грн.

На неї мають право тільки ті військовослужбовці, які безпосередньо здійснюють виконання поставлених командуванням бойових або спеціальних завдань на лінії зіткнення з військами противника або ж в самому тилу ворога. Йдеться про виконання бійцями наступних завдань:

Вчинення визначених командуванням дій на лінії бойового зіткнення з армією противника військовою частиною/підрозділом першого ешелону оборони, у разі контрнаступальних дій включно до ротного опорного пункту. Реалізація військових операцій в українських населених пунктах, окупованих Росією. Здійснення виконання завдань на визначених командуванням локаціях між позиціями Збройних сил та військами країни-агресорки в зоні бойових дій. Виконання бойових дії на територіях, контрольованих противником.

За інформацією Міноборони, у нарахуванні відповідної доплати є певні нюанси. Вона не має виплачуватися щомісяця, а розмір повинен залежати від сумарної кількості днів, проведених в рамках вищевказаних завдань. Згідно з постановою Кабміну, виплата 70 тис. грн має відбуватися за кожні 30 днів виконання відповідних завдань (обчислених сумарно). Таким чином, ця доплата не прив’язана до конкретного місяця.

Як не втратити право на доплату у 70 тис. грн

Як зазначається, українські військові можуть отримати доплату у 70 тис. грн на основі підтвердження виконання вищевказаних завдань:

бойовим наказом;

журналом бойових дій або бойовим донесенням;

рапортом командира підрозділу.

Плутанина може виникнути у разі відрядження військового до іншої частини. Там вже нова частина зобов'язана буде вести облік днів виконання завдань та передавати інформацію штатній частині, де несе службу. Тим часом штатна частина має отримувати такі дані до 5 числа щоразу наступного місяця та видавати накази про виплати. Якщо 30 днів накопичилися у жовтні, дані необхідно передати до 5 листопада, щоб не втратити право на виплати.

Важливо перевіряти, щоб у наказі командира були зазначені дні виконання завдань, якщо їх було менше ніж 30-ть і виплата ще не проводилася.

Раніше ми писали, що у жовтні деяким військовим нарахують подвійні суми. Йдеться про щонайменше 25 тис. грн для тих, хто вперше підписав контракт.

Також повідомляли про те, які зміни можуть чекати мінімальні виплати військовослужбовців. Сума може зрости до 30-50 тис. грн, нині тривають перемовини з партнерами про фінансування не лише соцпроєктів, а й військових витрат.