Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты в ВСУ в ноябре — при каких условиях доплатят 27 тыс. грн

Выплаты в ВСУ в ноябре — при каких условиях доплатят 27 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:30
обновлено: 14:28
Денежное довольствие в ВСУ в ноябре — кто получит дополнительно 27 тыс. грн
Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Некоторым военнослужащим начислят дополнительные выплаты в ноябре 2025 года. Речь идет о денежном поощрении к службе по контракту в Вооруженных силах Украины, размер которого, в частности, может составлять 27 тыс. грн.

О том, кто именно имеет право на денежную помощь, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на денежное поощрение в 2025 году

Согласно закону 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе", в ноябре на дополнительную денежную помощь смогут рассчитывать те бойцы, которые присоединились к ВСУ, заключив контракт в октябре.

На такие выплаты есть определенные ограничения, ведь право на них будут иметь исключительно те, кто подписал контракт с Министерством обороны впервые.

При этом размер помощи отличается для рядовых, сержантов и офицеров. Такая выплата привязана к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на январь года, когда был заключен контракт (в 2025 году — 3028 грн).

В частности, в этом году для сержантского и старшинского состава сумма не изменилась и составляет 27,25 тыс. грн при условии заключения контракта на не менее трех лет. Для такой категории военных размер выплат равен девяти прожиточным минимумам. Также предусмотрены следующие уровни выплат для военных:

  • для рядового состава:

- восемь размеров прожиточного минимума (24,22 тыс. грн) за заключение контракта на три года.

  • для офицерского состава:

- десять размеров прожиточного минимума (30,28 тыс. грн) за заключение контракта на более чем один год.

В целом служба в украинской армии по контракту гарантирует бойцам стабильный доход, соцподдержку, а также право выбирать место службы. Она является альтернативой мобилизации в ВСУ во время военного положения.

Заключать контракты на военную службу могут как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет. При этом граждане, которые уже служат, тоже могут заключить контракт.

Контрактная служба предусматривает право на подготовку на профессиональном уровне и возможность повысить квалификацию, что позволит продвигаться по службе и строить карьеру.

Как выплачивают помощь за первый контракт

Если речь идет о первом заключении контракта, то граждане гарантированно получат дополнительную выплату, отдельно от денежного обеспечения, минимальный размер которого составляет 20,1 тыс. грн. Соответствующие приказы утверждают командиры.

Средства поступят на счета после вступления в силу контрактов, назначений на должности и старта военной службы.

Для того, чтобы получить такую помощь, военные должны написать рапорт на имя командира.

Ранее мы писали, кто из военных сможет получить дополнительно 70 тыс. грн в ноябре. Такие суммы начисляют при соблюдении четких условий.

Также мы рассказывали об изменениях в минимальных выплатах военнослужащих, которые могут произойти. В Раде рассказали о переговорах с партнерами о финансировании военных расходов.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации