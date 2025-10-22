Денежное довольствие в ВСУ в ноябре — кто получит дополнительно 27 тыс. грн

Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Некоторым военнослужащим начислят дополнительные выплаты в ноябре 2025 года. Речь идет о денежном поощрении к службе по контракту в Вооруженных силах Украины, размер которого, в частности, может составлять 27 тыс. грн.

Кто имеет право на денежное поощрение в 2025 году

Согласно закону 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе", в ноябре на дополнительную денежную помощь смогут рассчитывать те бойцы, которые присоединились к ВСУ, заключив контракт в октябре.

На такие выплаты есть определенные ограничения, ведь право на них будут иметь исключительно те, кто подписал контракт с Министерством обороны впервые.

При этом размер помощи отличается для рядовых, сержантов и офицеров. Такая выплата привязана к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на январь года, когда был заключен контракт (в 2025 году — 3028 грн).

В частности, в этом году для сержантского и старшинского состава сумма не изменилась и составляет 27,25 тыс. грн при условии заключения контракта на не менее трех лет. Для такой категории военных размер выплат равен девяти прожиточным минимумам. Также предусмотрены следующие уровни выплат для военных:

для рядового состава:

- восемь размеров прожиточного минимума (24,22 тыс. грн) за заключение контракта на три года.

для офицерского состава:

- десять размеров прожиточного минимума (30,28 тыс. грн) за заключение контракта на более чем один год.

В целом служба в украинской армии по контракту гарантирует бойцам стабильный доход, соцподдержку, а также право выбирать место службы. Она является альтернативой мобилизации в ВСУ во время военного положения.

Заключать контракты на военную службу могут как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет. При этом граждане, которые уже служат, тоже могут заключить контракт.

Контрактная служба предусматривает право на подготовку на профессиональном уровне и возможность повысить квалификацию, что позволит продвигаться по службе и строить карьеру.

Как выплачивают помощь за первый контракт

Если речь идет о первом заключении контракта, то граждане гарантированно получат дополнительную выплату, отдельно от денежного обеспечения, минимальный размер которого составляет 20,1 тыс. грн. Соответствующие приказы утверждают командиры.

Средства поступят на счета после вступления в силу контрактов, назначений на должности и старта военной службы.

Для того, чтобы получить такую помощь, военные должны написать рапорт на имя командира.

