Виплати UNHCR Ukraine у березні: кошти отримають дві групи людей

Людина тримає гроші у руках.

У п'ятницю, 20 березня, UNHCR Ukraine, що представляє в Україні світову міжурядову організацію Агентство ООН у справах біженців, надасть змогу жителям одного з міст зареєструватися у програмі грошової допомоги. Запрошують до участі найбільш вразливі верстви населення, зокрема родини з громадянами похилого віку.

Читайте також:

Хто зможе оформити виплати від UNHCR Ukraine у березні

Як зазначається, звернутися за оформленням грошової допомоги від організації UNHCR Ukraine зможуть жителі міста Ромни Сумської області. Згідно з умовами програми, фінпідтримка передбачається лише для таких категорій населення:

внутрішніх переселенців, якщо офіційний статус було видано протягом пів року;

біженців, якщо є документ щодо факту виїзду та повернення з-за кордону.

Потрібно, щоб місячний дохід був у рамках 6 300 грн на одну особу в родині, і не було участі в аналогічних програмах допомоги протягом трьох місяців.

Також вимагають належати до однієї з особливих груп:

Неповні родини, де одинокі матір/батько утримують неповнолітніх дітей/осіб старшого віку (від 55 років); Самотні громадяни, які старші 55 років; Громадяни старшого віку (більш ніж 55 років), які самотужки утримують неповнолітніх дітей; Особи з групою інвалідності/хронічними серйозними захворюваннями.

Як взяти участь у програмі допомоги

За інформацією організації, жителі м. Ромни зможуть зареєструватися на 20 березня на отримання фіндопомоги, зателефонувавши за номером телефону (працює за графіком офісу у понеділок-п'ятницю — 9:00-16:00): 063 182 68 38. Після цього претендентів можуть запросити для повноцінної реєстрації у пункт збору даних.

"П'ятниця 20 березня 2026 року. м. Ромни (Роменська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул.Соборна,13 (укриття біля ЦНАПу). Години роботи: 11:00-14:00", — йдеться у повідомленні.

Заявникам буде надано 10 800 грн (по 3 600 грн на кожного в домогосподарстві протягом трьох місяців). Кошти надішлють разово на банківські рахунки.

Раніше ми писали, що навесні мешканці Дніпра, яких торкнулась війна, зможуть оформити фіндопомогу за програмою Агенції ООН у справах біженців. Підтримку нададуть тільки кільком вразливим категоріям людей, зокрема, тим, хто має інвалідність.

Також повідомляли, що українцям можна оформити грошову допомогу від БФ "Карітас України". В одному з міст передбачене надання компенсацій за оплату послуг ЖКГ.

Часті питання

За яких умов для ВПО продовжили право на виплати у 2026 році

Цього року більшість переселенців матимуть право на допомогу від держави, якщо наявні критерії вразливості, а рівень доходу всієї родини низький. Розрахунок здійснюють, враховуючи прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Виплати продовжують тим, у кого розмір середнього доходу на одну особу за попередні три місяці не перевищив 10 380 грн, пройдено перевірку органами соцзахисту, проживають на підконтрольних Україні територіях.

У яких випадках скасовують виплати для переселенців

Допомогу на проживання не надають або припиняють, якщо соцоргани встановлять, що заявники не належать до категорії фінансово вразливих. Виплати не призначать, якщо за останні три місяці до звернення родина придбала авто, якому менше п'яти років, купила квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю більш ніж 100 000 грн, на рахунках є сума, що перевищує 100 000 грн, придбано валюту на таку ж суму, є інше житло за межами зони бойових дій.