Як ВПО отримати допомогу від Карітас на оплату послуг ЖКГ

Як ВПО отримати допомогу від Карітас на оплату послуг ЖКГ

Дата публікації: 18 березня 2026 11:00
Як ВПО отримати допомогу від Карітас на оплату послуг ЖКГ
Комунальні платіжки для оплати та гроші. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року українські громадяни можуть отримати допомогу від представництва благодійної організації "Карітас України". Зокрема, в одному з регіонів можна буде оформити фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг.

Про правила оформлення виплат розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Реклама
Хто і де зможе отримати грошову допомогу від Карітас

За цими даними, йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" у місті Полтава. В його рамках громадянам нададуть компенсації за оплату послуг ЖКГ.

"Карітас Полтава за підтримки американського народу розпочинає реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг на опалювальний період 2026 р.", — йдеться у повідомленні.

Допомогу нададуть домогосподарствам з числа внутрішніх переселенців, які перемістилися у період з 2025 року, за умови дотримання інших критеріїв відбору. Зокрема, необхідно мати одну з вразливостей:

  • у родині є особи з інвалідністю (І-ІІ група та інвалідність з дитинства);
  •  у домогосподарстві є люди похилого віку (60+);
  • родину очолює самотня матір/батько;
  • опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • вагітні жінки або годуючі матері з дитиною до трьох років;
  • люди з важкими хворобами;
  • багатодітні сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Для подачі заявки громадяни мають заздалегідь підготувати такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код (оригінали);
  • довідку ВПО від 2025 року;
  • рахунок IBAN;
  • довідку про пічне опалення або комунальні послуги;
  • документи з підтвердженням критеріїв вразливості;
  • довідку про доходи з податкової служби, (ОК-5 / ОК-7) через Дію або сайт ПФУ, з Пенсійного фонду/ Фонду соцстрахування, довідку або заяву від ФОП з декларацією про доходи.

Проте домогосподарства, які вже отримували аналогічну допомогу від інших організацій, не матимуть право на виплати. Участь можуть брати тільки ВПО, зареєстровані у 2025–2026 роках, а дохід не повинен перевищувати 8 422 грн на одну людину.

Уточнити деталі щодо отримання допомоги можна за номером телефону: 380 50 346 46 93.

Раніше ми писали, що 19 березня УВКБ ООН прийматиме заявки на фіндопомогу для жителів Сумщини. Йдеться про надання виплат у розмірі 10 800 грн

Також ми повідомляли, що БФ "Право на захист" надасть допомогу внутрішнім переселенцям та громадянам, що постраждали від війни. Виплати будуть доступні тільки у двох областях. 

Часті питання

Яка ще є допомога для українців від Карітас

Також навесні стартував другий етап проєкту Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine від Карітас України. В його рамках нададуть фінансові гранти до 237 000 грн.

Проєкт підтримає підприємців, які прагнуть розширення під час війни у трьох областях: Вінниці, Житомирі та Миколаєві.

Чи доступна допомога від Карітас на заході країни

У західних регіонах також доступна допомога для деяких громадян від Карітас. Українці можуть долучитися до проєкту "AGRO" на Волині. Ініціатива покликана підтримати продовольчу безпеку серед внутрішньо переміщених родин. Розмір допомоги становитиме до 65 000 грн. Для попередньої реєстрації необхідно буде заповнити форму.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

