Выплаты UNHCR Ukraine в марте: деньги получат две группы людей

Человек держит деньги в руках.

В пятницу, 20 марта, UNHCR Ukraine, представляющая в Украине мировую межправительственную организацию Агентство ООН по делам беженцев, позволит жителям одного из городов зарегистрироваться в программе денежной помощи. Приглашают к участию наиболее уязвимые слои населения, в частности семьи с гражданами пожилого возраста.

Кто сможет оформить выплаты от UNHCR Ukraine в марте

Как отмечается, обратиться за оформлением денежной помощи от организации UNHCR Ukraine смогут жители города Ромны Сумской области. Согласно условиям программы, финподдержка предусматривается только для таких категорий населения:

внутренних переселенцев, если официальный статус был выдан в течение полугода;

беженцев, если есть документ о факте выезда и возвращения из-за границы.

Нужно, чтобы месячный доход был в рамках 6 300 грн на одного человека в семье, и не было участия в аналогичных программах помощи в течение трех месяцев.

Также требуют принадлежать к одной из особых групп:

Неполные семьи, где одинокие мать/отец содержат несовершеннолетних детей/лиц старшего возраста (от 55 лет); Одинокие граждане, которые старше 55 лет; Граждане старшего возраста (более 55 лет), которые самостоятельно содержат несовершеннолетних детей; Лица с группой инвалидности/хроническими серьезными заболеваниями.

Как принять участие в программе помощи

По информации организации, жители г. Ромны смогут зарегистрироваться на 20 марта на получение финпомощи, позвонив по телефону (работает по графику офиса в понедельник-пятницу — 9:00-16:00): 063 182 68 38. После этого претендентов могут пригласить для полноценной регистрации в пункт сбора данных.

"Пятница 20 марта 2026 года. г. Ромны (Роменская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул.Соборная,13 (укрытие возле ЦНАПа). Часы работы: 11:00-14:00", — говорится в сообщении.

Заявителям будет предоставлено 10 800 грн (по 3 600 грн на каждого в домохозяйстве в течение трех месяцев). Средства пришлют разово на банковские счета.

Частые вопросы

При каких условиях для ВПЛ продлили право на выплаты в 2026 году

В этом году большинство переселенцев будут иметь право на помощь от государства, если имеются критерии уязвимости, а уровень дохода всей семьи низкий. Расчет осуществляют, учитывая прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Выплаты продолжают тем, у кого размер среднего дохода на одного человека за предыдущие три месяца не превысил 10 380 грн, пройдена проверка органами соцзащиты, проживают на подконтрольных Украине территориях.

В каких случаях отменяют выплаты для переселенцев

Помощь на проживание не предоставляют или прекращают, если соцорганы установят, что заявители не относятся к категории финансово уязвимых. Выплаты не назначат, если за последние три месяца до обращения семья приобрела авто, которому меньше пяти лет, купила квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 000 грн, на счетах есть сумма, превышающая 100 000 грн, приобретена валюта на такую же сумму, есть другое жилье за пределами зоны боевых действий.