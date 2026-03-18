Особи з інвалідністю отримають допомогу у 10 800 грн: умови

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року мешканці міста Дніпро, що постраждали від негативних наслідків війни, зможуть отримати грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Фінансова підтримка буде надана виключно вразливим групам людей, зокрема, особам з інвалідністю.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію пресцентру представництва.

Хто має право на оформлення допомоги від Агентства ООН

Можливість оформлення допомоги від Агентства ООН доступна тільки для двох груп населення, життя яких змінилося через війну, які мешкають у Дніпрі. Виплати передбачені для переселенців, які мають відповідний статус, одержаний у попередні шість місяців, та біженців, які повернулись додому з іншої країни.

З-поміж інших вимог для права на фінансову допомогу:

відсутність грошової підтримки від інших організацій за попередні три місяці;

загальний дохід не перевищує 6 300 грн на кожну особу в родині.

Також громадянам необхідно мати хоча б один з таких критеріїв вразливості:

Родина, де є лише матір/батько, які самостійно займаються вихованням дітей до 18 років/є особи на утриманні, віком більш ніж 55 років; Громадяни, яким понад 55 років, які самостійно ведуть господарство; Самотні українці (від 55 років), які мають дітей до 18 років; Родини з громадянами з особливими потребами у вигляді інвалідності/хвороб.

Як взяти участь у програмі та розмір допомоги

Організатори зазначають, що отримати фіндопомогу жителі Дніпра зможуть, звернувшись до пункту збору даних. Адреса: вул. Юліуша Словацького, 14 (праворуч від Театру опери і балету біля набережної). Графік роботи: з 09:30 до 16:00. Там фахівці проведуть консультації щодо реєстрації на грошову допомогу.

Також наголосили, що консультації та запис на реєстрацію відбудуться у порядку живої черги. Тільки-но наберуть необхідну кількість людей — чергу закриють.

За умовами програми, претенденти отримають по 10 800 грн (3 600 тис. грн/міс. на кожного в родині з розрахунком на три місяці). Гроші перерахують одним траншем на банківські рахунки заявника.

Часті питання

Де ще доступна допомога від Агентства ООН

Також у березні жителі кількох громад на Сумщині можуть подати заявки для оформлення фінансової підтримки від Агентства ООН. Звернутися за виплатами у 10 800 грн можна тільки вразливим категоріям населення. Допомогу надають тільки тим, хто раніше не отримував виплати від цього агентства або інших благодійних фондів.

Які документи необхідно підготувати для оформлення виплат

Українці, які підпадають під критерії для надання фінансової допомоги від Агентства ООН, мають зібрати спеціальний пакет документів для реєстрації. У нього мають входити: паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО (за наявності), iBAN банківського рахунку у гривні, свідоцтво про народження дітей, висновок лікарів у випадку інвалідності чи хвороби.