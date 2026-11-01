Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінять правила призначення базової соціальної допомоги. Залежно від обставин сім'ї виплати надаватимуть на три або шість місяців, на рік чи довічно. Новий механізм передбачає індивідуальний розрахунок суми підтримки з урахуванням доходів, майнового стану та складу родини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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На який строк призначатимуть базову соціальну допомогу

Президент України підписав Закон №5012-IX "Про базову соціальну допомогу" 28 жовтня 2026 року. Документ запроваджує єдиний підхід до державної підтримки малозабезпечених сімей і родин, які перебувають у кризових ситуаціях.

Відповідно до закону, тривалість виплат залежатиме від обставин, у яких перебуває сім'я. Допомогу призначатимуть на такі строки:

три місяці — сім'ям, які перебувають у кризовій ситуації;

шість місяців — сім'ям у складних життєвих обставинах;

один рік — багатодітним сім'ям;

довічно — окремим категоріям осіб, визначеним законодавством.

Водночас Кабінет Міністрів зможе встановлювати випадки, коли допомогу, призначену на шість місяців, автоматично продовжуватимуть ще на пів року.

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Як визначатимуть суму виплат

Базова соціальна допомога буде щомісячною грошовою виплатою. Її розмір залежатиме від складу сім'ї, середньомісячного сукупного доходу та майнового стану.

Під час оцінювання потреб родини враховуватимуть відомості з державних електронних реєстрів та інформаційних ресурсів. Такий підхід має допомогти визначати право на підтримку з урахуванням реального матеріального становища сім'ї.

Окремо в законі передбачено, що сума базової соціальної допомоги не може бути меншою за загальний розмір державної підтримки, яку сім'я або людина отримувала на день звернення.

Які виплати об'єднають у нову допомогу

Перехід на базову соціальну допомогу відбуватиметься поступово. Упродовж 2028 року на новий механізм зможуть перейти отримувачі окремих видів державної підтримки, зокрема:

допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей у багатодітних сім'ях;

тимчасової державної допомоги дітям у випадках, передбачених законом;

державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова соціальна допомога має об'єднати кілька напрямів підтримки в єдину систему. Водночас перехід на неї для визначених категорій отримувачів буде поступовим.

Коли запрацюють нові правила

Закон вводиться в дію з 1 січня 2028 року. Саме тоді має початися впровадження нового механізму призначення базової соціальної допомоги.

Протягом 2028 року отримувачі визначених видів соціальної підтримки зможуть перейти на нову систему. Фінансування виплат передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, дозволених законодавством.

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