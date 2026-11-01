Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменят правила назначения базовой социальной помощи. В зависимости от обстоятельств семьи выплаты будут предоставляться на три или шесть месяцев, на год или пожизненно. Новый механизм предусматривает индивидуальный расчет суммы поддержки с учетом доходов, имущественного положения и состава семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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На какой срок будет назначаться базовая социальная помощь

Президент Украины подписал Закон № 5012-IX "О базовой социальной помощи" 28 октября 2026 года. Документ вводит единый подход к государственной поддержке малообеспеченных семей и семей, находящихся в кризисных ситуациях.

Согласно закону, продолжительность выплат будет зависеть от обстоятельств, в которых находится семья. Помощь будет назначаться на следующие сроки:

три месяца — семьям, находящимся в кризисной ситуации;

шесть месяцев — семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах;

один год — многодетным семьям;

пожизненно — отдельным категориям лиц, определенным законодательством.

В то же время Кабинет Министров сможет устанавливать случаи, когда помощь, назначенная на шесть месяцев, будет автоматически продлеваться еще на полгода.

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Как будет определяться сумма выплат

Базовая социальная помощь будет представлять собой ежемесячную денежную выплату. Ее размер будет зависеть от состава семьи, среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения.

При оценке потребностей семьи будут учитываться сведения из государственных электронных реестров и информационных ресурсов. Такой подход должен помочь определять право на поддержку с учетом реального материального положения семьи.

Отдельно в законе предусмотрено, что сумма базовой социальной помощи не может быть меньше общего размера государственной поддержки, которую семья или человек получали на день обращения.

Какие выплаты будут объединены в новую помощь

Переход на базовую социальную помощь будет происходить постепенно. В течение 2028 года на новый механизм смогут перейти получатели отдельных видов государственной поддержки, в частности:

помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям в случаях, предусмотренных законом;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая социальная помощь должна объединить несколько направлений поддержки в единую систему. При этом переход к ней для определенных категорий получателей будет постепенным.

Когда начнут действовать новые правила

Закон вступает в силу с 1 января 2028 года. Именно тогда должно начаться внедрение нового механизма назначения базовой социальной помощи.

В течение 2028 года получатели определенных видов социальной поддержки смогут перейти на новую систему. Финансирование выплат предполагается осуществлять за счет средств государственного бюджета, а также других источников, разрешенных законодательством.

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