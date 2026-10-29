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Головна Фінанси Грантова допомога: кому доступні 43 200 грн у п'яти регіонах

Грантова допомога: кому доступні 43 200 грн у п'яти регіонах

Ua ru
29 жовтня 2026 13:00
Виплати у п'яти областях України: хто і як може отримати 43 200 грн восени Freepik
Жінка похилого віку з дитиною. Фото: Freepik

Восени 2026 року у п'ятьох українських регіонах діє програма благодійної релігійної місії "Карітас-Спес", що передбачає надання грошової допомоги на розвиток господарства, опанування нової професії чи власну справу. Отримати фінансові гранти можуть найбільш вразливі категорії громадян, зокрема багатодітні родини.

Про це повідомила пресслужба Caritas Spes Kharkiv, повідомляють Новини.LIVE.

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Де і кому доступні фінансові гранти восени

Як зазначається, родини з дітьми та громадяни, які постраждали від наслідків війни, можуть отримати фінансову допомогу для відновлення власних джерел доходу у рамках проєкту "Родина родині: Індивідуальна підтримка".

Передбачається надання допомоги у п'яти нових регіонах України. Йдеться про:

  • Харківський
  • Полтавський;
  • Сумський;
  • Дніпропетровський;
  • Запорізький.

Долучитися до проєкту можуть такі категорії громадян:

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  • домогосподарства з людьми з інвалідністю;
  • багатодітні родини з трьома і більше дітьми.

Важлива умова для реєстрації — відсутність іншої аналогічної допомоги від благодійних організацій чи фондів.

Яка підтримка передбачена у рамках програми  

За правилами проєкту, громадяни зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 43 200 грн у рамках ініціативи "Карітас-Спес".

Гранти дозволять:

  1. Оплатити професійне навчання чи перекваліфікацію;
  2. Придбати сільськогосподарські матеріали та обладнання — насіння, обладнання, тварин;
  3. Запустити чи розвинути власну справу.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Жителі вищевказаних регіонів можуть звернутися до осередків "Карітас-Спес" для здійснення попередньої реєстрації. Зокрема, у Харкові деталі щодо подачі заявки можна уточнити за номером телефону: 050 333 41 76.

Через те, що кількість місць обмежена, реєстрацію можуть закрити після набрання потрібної кількості заявок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Полтавській області внутрішньо переміщені особи зможуть оформити фіндопомогу для кожного в родині. Долучитися зможуть тільки ті, хто перемістився протягом 45 днів з інших регіонів. У рамках програми можна буде отримати 12 300 грн на кожного. Кількість осіб не грає ролі. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що на Дніпропетровщині "Карітас України" приймає заявки на фінансову допомогу у вигляді ваучерів на медикаменти. Їх зможуть оформити тільки майбутні та молоді матері. Передбачається, що ваучери будуть номіналом 2 100 грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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