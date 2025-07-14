Соцдопомога для українців у Німеччині — чому отримання виплат стане складнішим у 2025 році

Людина перераховує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Німеччині запровадять більш жорсткі вимоги для біженців, які претендують на отримання соціальної допомоги з безробіття. Це стосується й громадян України.

Про це пише видання DW.

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Що зміниться для біженців

Йдеться про виплату допомоги Bürgergeld, яку нараховують тим, хто шукає роботу, або тим, кому бракує грошей для самозабезпечення. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що громадянам продовжать надавати фінансову підтримку, але уряд запровадить суворіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", — підкреслив Фрідріх Мерц.

Не виключено, що в Німеччині також запровадять посилені вимоги до витрат на житло: наприклад, з'явиться верхня межа орендної плати або відбуватимуться перевірки житлової площі. Канцлер Німеччини сказав про потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", — зауважив він.

Мерц зазначив, що для людей, які можуть працювати, але не йдуть на роботу або влаштувалися на неповний робочий день, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

Скільки отримують українці в Німеччині

Розміри виплат Bürgergeld залежать від віку та сімейного стану людини. У 2025 році біженці отримували від 357 євро до 563 євро (від 17,3 тис. гривень до 27,3 тис. гривень).

Про що ще варто знати

Нагадаємо, біженці у Нідерландах, зокрема й українці, платитимуть більше за проживання у держпритулках. Так, з 1 жовтня ціна зросте до 244,2 євро (12 005 гривень). Також дорослі українці, якщо проживають у притулках, де для них готують їжу, додатково сплачуватимуть за це ще 252,2 євро на місяць (12 397 гривень).

Раніше ми розповідали, що ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть отримати свою невиплачену пенсію. Гроші зберігатимуться на рахунках ПФУ.

Також ми писали, що внутрішнім переселенцям у липні виплатять понад 17 тисяч гривень. Ці гроші люди зможуть витратити на оренду житла.