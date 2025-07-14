Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога до 17,5 тис. грн — хто отримає виплати у липні

Фіндопомога до 17,5 тис. грн — хто отримає виплати у липні

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:00
Виплати до 17,5 тис. грн — хто і де має право на допомогу у липні
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні в Одесі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть зареєструватися у програмі фінансової підтримки від громадської організації "Міжнародний інтеграційний рух". В рамках проєкту громадяни можуть отримати виплати на оренду житла.

Про це інформує пресслужба ГО  "Міжнародний інтеграційний рух".

Реклама
Читайте також:

Хто має право на виплати в Одесі

Як зазначається, грошова допомога для внутрішніх переселенців на оплату орендованих квартир передбачена лише для тих громадян, які були зареєстровані з інших областей з серпня 2024 року. Також допомога надається постраждалим від домашнього насильства.

Проєкт допомоги передбачає надання підтримки українцям, які потрапили у важку фінансову ситуацію. Підтримку отримають тільки ті переселенці, які працюють, або впродовж пів року шукають роботу.

Для того, щоб отримати виплати, громадяни, зокрема, повинні надати згоду на обробку персональної інформації.

Розміри виплат на оренду житла та як отримати 

Згідно з програмою допомоги від ГО "Міжнародний інтеграційний рух", громадянам надаватимуть кошти на оренду у різних розмірах залежно від того, скільки кімнат в орендованій квартирі. А саме: 

  • одна кімната — 10 тис. грн;
  • дві кімнати — 12 тис. грн;
  • три кімнати — 17 тис. грн.

Переселенці, які бажають зареєструватися у програмі з фіндопомоги на оренду житла та підпадають під вищеописані вимоги, можуть заповнити спеціальну анкету.

"Увага! Згода на збір та обробку персональних даних! Заповнюючи цю форму, Ви засвідчуєте, що Ваші персональні дані, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, ідентифікаційний номер добровільно надаються Громадській організації "МІР", — наголосили організатори.

допомога українцям
Скриншот. Джерело: ГО "МІР"

Раніше ми писали, що жителям Херсона передбачена одноразова грошова допомога. Йдеться про надання підтримки у разі отримання травм через обстріли.  

Також ми розповідали, що на Дніпропетровщині громадяни можуть зареєструватися на фінансову допомогу від УВКБ ООН. Гроші надають тільки переселенцям та біженцям. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації