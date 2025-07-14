Виплати до 17,5 тис. грн — хто і де має право на допомогу у липні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні в Одесі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть зареєструватися у програмі фінансової підтримки від громадської організації "Міжнародний інтеграційний рух". В рамках проєкту громадяни можуть отримати виплати на оренду житла.

Про це інформує пресслужба ГО "Міжнародний інтеграційний рух".

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Як зазначається, грошова допомога для внутрішніх переселенців на оплату орендованих квартир передбачена лише для тих громадян, які були зареєстровані з інших областей з серпня 2024 року. Також допомога надається постраждалим від домашнього насильства.

Проєкт допомоги передбачає надання підтримки українцям, які потрапили у важку фінансову ситуацію. Підтримку отримають тільки ті переселенці, які працюють, або впродовж пів року шукають роботу.

Для того, щоб отримати виплати, громадяни, зокрема, повинні надати згоду на обробку персональної інформації.

Розміри виплат на оренду житла та як отримати

Згідно з програмою допомоги від ГО "Міжнародний інтеграційний рух", громадянам надаватимуть кошти на оренду у різних розмірах залежно від того, скільки кімнат в орендованій квартирі. А саме:

одна кімната — 10 тис. грн;

дві кімнати — 12 тис. грн;

три кімнати — 17 тис. грн.

Переселенці, які бажають зареєструватися у програмі з фіндопомоги на оренду житла та підпадають під вищеописані вимоги, можуть заповнити спеціальну анкету.

"Увага! Згода на збір та обробку персональних даних! Заповнюючи цю форму, Ви засвідчуєте, що Ваші персональні дані, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, ідентифікаційний номер добровільно надаються Громадській організації "МІР", — наголосили організатори.

Скриншот. Джерело: ГО "МІР"

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