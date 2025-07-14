Соцпомощь для украинцев в Германии — почему получение выплат станет сложнее в 2025 году

Человек пересчитывает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Германии введут более жесткие требования для беженцев, претендующих на получение социальной помощи по безработице. Это касается и граждан Украины.

Об этом пишет издание DW.

Реклама

Читайте также:

Что изменится для беженцев

Речь идет о выплате помощи Bürgergeld, которую начисляют тем, кто ищет работу, или тем, кому не хватает денег для самообеспечения. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что гражданам продолжат оказывать финансовую поддержку, но правительство введет более строгие правила для претендентов.

"Люди, которые могут работать, должны работать", — подчеркнул Фридрих Мерц.

Не исключено, что в Германии также введут ужесточенные требования к расходам на жилье: например, появится верхний предел арендной платы или будут происходить проверки жилой площади. Канцлер Германии сказал о потенциале для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", — отметил он.

Мерц отметил, что для людей, которые могут работать, но не идут на работу или устроились на неполный рабочий день, "система является неправильной и мы должны это исправить".

Сколько получают украинцы в Германии

Размеры выплат Bürgergeld зависят от возраста и семейного положения человека. В 2025 году беженцы получали от 357 евро до 563 евро (от 17,3 тыс. гривен до 27,3 тыс. гривен).

О чем еще стоит знать

Напомним, беженцы в Нидерландах, в том числе и украинцы, будут платить больше за проживание в госубежищах. Так, с 1 октября цена вырастет до 244,2 евро (12 005 гривен). Также взрослые украинцы, если проживают в приютах, где для них готовят еду, дополнительно будут платить за это еще 252,2 евро в месяц (12 397 гривен).

Ранее мы рассказывали, что ВПЛ с временно оккупированных территорий смогут получить свою невыплаченную пенсию. Деньги будут храниться на счетах ПФУ.

Также мы писали, что внутренним переселенцам в июле выплатят более 17 тысяч гривен. Эти деньги люди смогут потратить на аренду жилья.