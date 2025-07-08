Українські біженці у Нідерландах — що для них зміниться у 2025 році

Людина тримає євро в руках, а на столі лежать гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Одна з країн Європи у 2025 році суттєво змінить оплату за проживання для українських біженців. Йдеться про тих людей, які оселилися у державних гуртожитках та знайшли роботу.

Про це пише видання NOS.

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Скорочення виплат для біженців у Нідерландах — що відомо

До нововведення слід готуватися громадянам України у Нідерландах. Як заявила міністерка у справах біженців і міграції Мона Кейзер, таким чином уряд хоче зменшити нерівність між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода та електроенергія", — пояснила вона.

Якщо після змін у людей з'являтимуться фінансові труднощі, то муніципалітети застосовуватимуть індивідуальний підхід до біженця або до представника його родини.

Зазначається також, що Нідерланди дотримуються щодо біженців наступного правила: працевлаштовані люди завжди матимуть більше грошей ніж ті, хто просто користується допомогою на проживання.

Ціна на проживання — як зміняться суми

Щомісячна плата для біженців за проживання у державних притулках у Нідерландах з 1 жовтня становитиме 244,2 євро (12 005 гривень), замість 105 євро (5 145 гривень). До того ж дорослі українці, якщо проживають у притулках, де для них готують їжу, додатково сплачуватимуть ще 252,2 євро на місяць (12 397 гривень). Тож максимальний внесок для сім'ї з двох дорослих буде на рівні 992,8 євро на місяць (48 657 гривень).

Раніше стало відомо, що у Швейцарії можуть запровадити нові правила для отримання статусу захисту S українськими громадянами. Зміни стосуватимуться лише тих, хто приїде до країни після їхнього впровадження.

Також нагадаємо, що Європейський Союз оновив термін дії тимчасового захисту для українців. Відомо, що з березня 2022 року, ЄС забезпечив захист і притулок понад 4 мільйонам біженців з України.